槍傷足以致命 醫師打臉槍擊館長犯嫌無殺人犯意辯詞

行兇主嫌劉丞浩。記者柯毓庭／攝影 新北地方法院審理竹聯幫寶和會犯罪組織涉入「館長」陳之漢槍擊案，槍手劉承浩與寶和會組長施俊吉先前在庭上均否認犯行，劉辯稱朝陳的手腳射擊，沒有殺人犯意。今新北地院傳喚為陳診療的林口長庚醫院外傷科主任，醫師當庭從傷口判斷彈道方向，更指出陳失血4千cc，傷及大靜脈，傷口足以致命。

新北地院於今年2、3月開準備庭時，就館長槍擊案部分，槍手劉劉承浩以及涉嫌籌畫安排槍擊案的施俊吉均否認犯行，對此，陳之漢的律師黃國昌聲請傳喚陳與醫生出庭。

檢察官針對陳之漢的傷口、失血狀況以及彈道方向一一詢問醫師。醫師作證指出，去年8月28日凌晨3點多，受槍傷的陳之漢到院治療，到院後直喊痛。陳的右大腿粉碎性骨折、右上臂也有傷口，全身共有8個穿刺傷。醫師研判失血總量為4千cc，已到達他血量的一半。醫師強調，右上臂傷及大靜脈，出血量就有1千cc，也是足以致命。

檢察官詢問，若槍打到手腳是否傷及性命？醫師表示，手腳上都有大動脈，且動脈與靜脈非常靠近，很有可能致命，當時幸運未傷及大動脈，且陳之漢健康狀態良好，因此生命跡象穩定。

醫師指出，從傷口以及新聞影片來判斷彈道，總共有三槍，因他舉手保護頭部，子彈受肢體帶動而轉向，先穿過右手臂，再貫穿到右腿；另一槍則造成右大腿粉碎性骨折；再一槍是貫穿右大腿後卡在左腳踝。

辯護人詢問，是否能從傷口的嚴重程度來判斷雙方的仇恨程度？醫師頓了一下，表示不行，這已超過他的專業範圍，只能說有很多傷口。辯護人又問，這些傷口的致命程度為何？醫師指出，只要一點偏斜，子彈可能就會射入胸腹，醫界會認為這些傷口都很危險。