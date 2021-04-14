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高雄仁武槍擊案主嫌之一落網 疑他電話爆口角成導火線

聯合報 / 記者林保光／即時報導

綽號「華哥」的謝姓男子今天落網。記者林保光／翻攝
綽號「華哥」的謝姓男子今天落網。記者林保光／翻攝
高雄仁武區某權利車業公司昨天遭槍擊，造成4人中彈受傷，警方今天在高雄市新興區，追捕到1名涉案的謝姓男子，據了解，這名謝姓男子便是綽號「華哥」的男子，他拒絕刪除在別人臉書上的留言，與常聚在車業公司的人爆口角，疑因此成為引發槍擊案的導火線。

據了解，高雄市仁武區大景二街車業公司遭槍擊案，起因綽號「蔡小小」的舞姐在網路留言批評前男友許姓男子，謝姓男子（41歲）也上去留言揶揄許，許的朋友王姓男子見他的留言，打電話要他刪除留言，2人才爆口角，疑是槍擊案的導火線。

槍擊案發生後，警方查出綽號「華哥」的高姓男子可能涉案，後來追查，這名華哥其實只平時自稱「高利華」，才被誤以為姓高，其實姓謝。今天凌晨警方追去謝的住處，逮捕他到案。

據悉，謝與王口角以後，謝的朋友要挺他，昨天才找人一起去王經常聚集的車業公司開槍，不過，警方還未緝獲開槍、開車衝撞車業公司鐵門的人及凶槍，仍繼續追查全案。

槍擊 高雄市

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