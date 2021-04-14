台詐團假冒公安騙旅外中國人 刑事局逮15嫌法辦

32歲嚴姓男子在台組詐騙集團，涉假扮中國公安用海關攔查包裹等為由，詐騙旅居國外的中國人，被害人居住德國、日本居多，得手總金額約新台幣500萬元。刑事局逮15嫌詢後送辦。

刑事局電信偵查大隊第一隊隊長莊明雄今天在記者會指出，日前破獲詐騙案時發現，疑另有詐騙集團藏匿台灣，經查發現以32歲嚴姓男子為首的詐騙集團，假冒公安詐騙旅居國外的中國人。

刑事局另接獲檢舉，指稱新北市永和區附近民宅常有年輕人聚集，經布線查緝，得知為嚴姓男子為首的詐騙集團據點，立即前往稽查，但嚴男已把機房地點轉至宜蘭縣等處。

警方偵辦多月後，循線在宜蘭縣等處逮捕嚴姓男子等15人，發現以嚴男為首詐騙集團專找年輕人當成員，並假扮中國公安，透過從網路取得的個資，專挑旅居國外的中國人詐騙，包含居住德國、日本等處的中國人都曾上當。

刑事局表示，嚴姓男子等人會以被害人的包裹遭中國海關攔查，包裹內容物涉及刑案為由而要求匯款，如此返回中國後才不會遭逮捕，多名被害人擔憂會遭逮而匯款，嚴男等人再從中提領贓款。

刑事局指出，嚴姓男子去年11月起組詐騙集團，至今年3月止，清查發現包含居住在德國、日本的中國民眾約200人遭騙，詐騙總金額約新台幣500萬元，研判應有更多中國民眾受害。

刑事局警詢後依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌把嚴姓男子等15人移送宜蘭地檢署偵辦，警方不排除有更多中國民眾受害，將持續清查上游及金流。