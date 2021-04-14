灘巡7枚未爆彈裸露現形 金門岸巡管制應處
金門岸巡隊昨天下午在金寧鄉嚨口岸際發現包括「M2A4地雷」等7枚未爆彈，經封鎖現場管制人員進出，並通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組派員到場處置。
軍方未爆彈處理小組在昨天下午5時抵達現場，經檢視這批未爆彈分別為「57砲彈殘體」1枚、「60迫砲彈殘體」1枚，以及「M2A4地雷殘體」5枚，並將全數砲彈殘體帶回處置。
第九岸巡隊表示，第二機動巡邏站昨天下午4時5分執行灘岸巡查時，在金寧鄉嚨口岸際（陸軍W03據點）赫然發現7枚未爆彈，為避免民眾誤入或接觸，隨即進行周邊地區人員進出管制。
經通報陸軍金門防衛指揮部彈藥庫未爆彈處理小組，另派遣機動站備勤人員對周邊岸際擴大實施搜索，未再發現其他疑似未爆彈。
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