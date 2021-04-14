快訊

在911這天全軍撤出：拜登確認「阿富汗戰爭20年句點」

將來銀行現吹哨人！ 立委爆中華電信採購涉掏空

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男不滿女友疑吸食海洛因 竟拿拖鞋、皮帶打死她判8年

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣陳姓男子不滿李姓女友疑吸食毒品海洛因，竟暴力毆打李女，抓李女頭髮從浴室拖行到2樓房間內，進入房間後又以拖鞋、皮帶抽打李女全身數十次，且不顧被害人哀號持續毆打，未及時將李女送醫，導致李女死亡，屏東地院今判決，陳姓男子涉犯傷害致人於死罪，累犯，處有期徒刑8年，可上訴。

判決指出，陳男與李女是同居男女朋友，2019年8月29日晚間7點時，陳發現李女從2樓浴室走出來後疑吸食毒品海洛因，心生不滿要訓李女，先抓李女頭髮拖行到2樓房間，進入房間後改用皮帶抽打李女全身數十次，又以拖鞋及徒手毆打被害人臉部數次，親友發現後上前勸合未果，陳男走到二樓走道躺椅休息。

當晚9點多，陳男竟再次返回房間，用皮帶抽打李女數十次，導致李女全身有29處鈍力傷、臉部多處擦挫傷，上下嘴唇擦挫挫傷腫脹、額部及頂部與枕部中央頭皮下出血等傷勢，導致橫紋肌溶解症死亡。陳犯案後，在躺椅上睡覺，隔天清晨4點半，陳的母親發現李女沒有反應，趕緊報警送醫，全案曝光。

判決指出，陳男與李女是同居男女朋友，本應相互尊重扶持，陳僅因在案發當時發現被害人疑施用毒品，未能控制情緒，以皮帶及徒手猛烈毆打李女，且不顧李女不斷哀號仍持續毆打，陳男毆打時已處於盛怒而下手全然不顧輕重，自我控制能力不佳。

判決指出，陳男當晚數度毆打李女，導致李女有嚴重傷勢，卻未立即將李女送醫，而將李女放置在房內，置李女受嚴重傷勢不顧，使李女的家屬因突失至親而悲痛莫名。

合議庭審理時，陳男始終矢口否認，並在案發後逃離住處，還一度返家企圖滅證，犯後態度不佳；惟審酌被告已與李女家屬達成和解，已賠償部分款項，依傷害致人於死罪，判處有期徒刑8年，可上訴。

屏東縣陳男不滿女友疑似吸毒竟持皮帶打死女友。記者劉星君／翻攝
屏東縣陳男不滿女友疑似吸毒竟持皮帶打死女友。記者劉星君／翻攝

毒品 屏東縣

延伸閱讀

「超人」亨利卡維爾新女友原是千金 為愛奔英國不畏疫情

浴室沒抽風機容易長黴怎麼辦？網狂推「1神物」：便宜又好用

糗大了！ 男開車載女友把玩手槍 誤擊自己右膝受傷

「超人」亨利卡維爾認愛！女友非之前八卦刊物傳的那位

相關新聞

男不滿女友疑吸食海洛因 竟拿拖鞋、皮帶打死她判8年

屏東縣陳姓男子不滿李姓女友疑吸食毒品海洛因，竟暴力毆打李女，抓李女頭髮從浴室拖行到2樓房間內，進入房間後又以拖鞋、皮帶抽...

澎湖外海漁船走私毒品 疑偽裝漁船載安毒原料

澎湖地檢署指揮澎湖縣警方及澎湖海巡隊，昨天晚間在澎湖花嶼海域，查獲疑大陸漁船走私安非他命原料400公斤。這艘漁船船名標示...

毒品債務黑吃黑！男子遭擄走 警攻堅救人嫌犯逃逸墜樓亡

疑似黑吃黑、毒品債務糾紛，宜蘭20歲王姓男子遭仇家連姓男子強行擄走，押到新北汐止一棟大樓囚禁凌虐。宜蘭警方獲報後，昨晚前...

高雄仁武槍擊4傷 警方連夜追查逮獲4車3人

高雄仁武一家車行昨天凌晨遭人連開多槍，4人中彈送醫，嫌犯逃逸。仁武警分局表示，目前已逮獲4車3人，當時撞擊鐵門及朝鐵捲門...

高大成談劉邦友世紀懸案「只要查這件事就有機會破案」

名法醫高大成昨天南下到台南大學演講時，針對國內三大懸案之一的桃園縣長劉邦友命案表示，「經過這麼多年，但還是有機會破案」，...

影／男遭仇家囚禁凌虐 警攻堅一嫌跳樓逃不慎摔死

王姓男子13日凌晨遭仇家連姓男子從宜蘭押至新北汐止區大樓內囚禁凌虐，宜蘭警方昨天破門攻堅，救出肉票並當場逮捕陳姓少年等5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。