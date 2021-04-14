男不滿女友疑吸食海洛因 竟拿拖鞋、皮帶打死她判8年

屏東縣陳姓男子不滿李姓女友疑吸食毒品海洛因，竟暴力毆打李女，抓李女頭髮從浴室拖行到2樓房間內，進入房間後又以拖鞋、皮帶抽打李女全身數十次，且不顧被害人哀號持續毆打，未及時將李女送醫，導致李女死亡，屏東地院今判決，陳姓男子涉犯傷害致人於死罪，累犯，處有期徒刑8年，可上訴。

判決指出，陳男與李女是同居男女朋友，2019年8月29日晚間7點時，陳發現李女從2樓浴室走出來後疑吸食毒品海洛因，心生不滿要訓李女，先抓李女頭髮拖行到2樓房間，進入房間後改用皮帶抽打李女全身數十次，又以拖鞋及徒手毆打被害人臉部數次，親友發現後上前勸合未果，陳男走到二樓走道躺椅休息。

當晚9點多，陳男竟再次返回房間，用皮帶抽打李女數十次，導致李女全身有29處鈍力傷、臉部多處擦挫傷，上下嘴唇擦挫挫傷腫脹、額部及頂部與枕部中央頭皮下出血等傷勢，導致橫紋肌溶解症死亡。陳犯案後，在躺椅上睡覺，隔天清晨4點半，陳的母親發現李女沒有反應，趕緊報警送醫，全案曝光。

判決指出，陳男與李女是同居男女朋友，本應相互尊重扶持，陳僅因在案發當時發現被害人疑施用毒品，未能控制情緒，以皮帶及徒手猛烈毆打李女，且不顧李女不斷哀號仍持續毆打，陳男毆打時已處於盛怒而下手全然不顧輕重，自我控制能力不佳。

判決指出，陳男當晚數度毆打李女，導致李女有嚴重傷勢，卻未立即將李女送醫，而將李女放置在房內，置李女受嚴重傷勢不顧，使李女的家屬因突失至親而悲痛莫名。