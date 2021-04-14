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影／「張鮭魚之夢」以特殊原因改回原名 3次機會用完

澎湖外海漁船走私毒品 疑偽裝漁船載安毒原料

聯合報 / 記者林保光／即時報導

澎湖地檢署指揮澎湖縣警方及澎湖海巡隊，昨天晚間在澎湖花嶼海域，查獲疑大陸漁船走私安非他命原料400公斤。這艘漁船船名標示「閩惠漁0018」，但白色船體與一般藍色大陸漁船顏色不同，疑偽裝船體逃避海上查緝，確實原因及走私詳情，仍由澎湖檢警查辦中。

據了解，這艘「閩惠漁0018」漁船昨天航經澎湖花嶼海域，澎湖檢警接獲線報，指這艘漁船走私毒品，昨天與澎湖海巡隊出海查緝，約昨晚9點多，在花嶼腳海域發現行蹤，海巡艦艇立即上前攔截，今天凌晨2點多，將漁船帶返馬公漁港。

據悉，檢警及海巡人員登船檢查，在船上查獲19大包疑製造安非他命的原料，總重400多公斤，查辦船上的人員。不過，檢警對查獲漁船走私毒品原料，暫未對外說明。

疑走私安非他命的「閩惠漁」船身與一般船身塗藍漆的大陸漁船不同。圖／讀者提供
疑走私安非他命的「閩惠漁」船身與一般船身塗藍漆的大陸漁船不同。圖／讀者提供

澎湖 走私 海巡

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