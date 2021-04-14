澎湖外海漁船走私毒品 疑偽裝漁船載安毒原料

澎湖地檢署指揮澎湖縣警方及澎湖海巡隊，昨天晚間在澎湖花嶼海域，查獲疑大陸漁船走私安非他命原料400公斤。這艘漁船船名標示「閩惠漁0018」，但白色船體與一般藍色大陸漁船顏色不同，疑偽裝船體逃避海上查緝，確實原因及走私詳情，仍由澎湖檢警查辦中。

據了解，這艘「閩惠漁0018」漁船昨天航經澎湖花嶼海域，澎湖檢警接獲線報，指這艘漁船走私毒品，昨天與澎湖海巡隊出海查緝，約昨晚9點多，在花嶼腳海域發現行蹤，海巡艦艇立即上前攔截，今天凌晨2點多，將漁船帶返馬公漁港。