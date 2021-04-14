毒品債務黑吃黑！男子遭擄走 警攻堅救人嫌犯逃逸墜樓亡

疑似黑吃黑、毒品債務糾紛，宜蘭20歲王姓男子遭仇家連姓男子強行擄走，押到新北汐止一棟大樓囚禁凌虐。宜蘭警方獲報後，昨晚前往汐止破門攻堅，救出王男，並逮捕6男2女，其中黃姓共犯逃逸時墜樓身亡，警方訊後今依恐嚇取財、傷害、妨害自由等罪嫌送辦。

家住宜蘭市東港路的王姓男子13日凌晨4點多告訴友人說要去買菸，但出門後就不見人回來，友人接獲不明傳訊要勒索20萬贖金，否則就要對王男不利，嚇得趕快向警方報案。

警方調閱路口監視器，發現六、七名歹徒駕駛兩輛自小客車，趁王男騎機車外出行經東港路時，製作假車禍撞擊，強行擄走王男，並循線查出歹徒藏身新北市汐止區一棟大樓的6樓。

宜蘭警方成立專案小組，報請檢察署檢察官指揮偵辦，昨天下午5點34分到汐止攻堅破門救出肉票，當場查獲犯嫌3男2女，扣押武士刀、棍棒及本票等證物，王男頭部及雙腳有撕裂傷，送醫無生命危險；另經住戶告知，有3名男子從大廳逃逸，警擴大搜捕並無所獲。

晚間9點多，宜蘭警方接獲汐止當地派出所通報，查獲返回住所的連嫌、連妻及黃姓少年共3人，再度趕赴現場接辦。據嫌犯表示，警方攻堅時共有4人跑到後方陽台沿著冷氣架爬下逃逸，但黃姓少年的43歲父親不見人影，經派出所在大樓周邊搜查，在2樓天井發現黃嫌，疑似逃逸時不慎墜樓，無生命跡象。

警方調查，30歲連姓男子為首的販毒集團，日前販售11萬元K他命給王男，王男拿到毒品卻不給錢，疑似黑吃黑，還透過通訊軟體嗆罵；連男討債不成，夥同小弟到宜蘭製造假車禍，強行擄走王男。

警方逮捕的8人中，有5人未成年，年紀最小僅15歲，全案依妨害自由、傷害、恐嚇取財等罪嫌送辦，黃男墜樓死亡部分，由汐止警方報請士林地檢署相驗。 警方查獲8名嫌犯，並起出棍棒及本票等證物。記者戴永華／攝影 宜蘭警方逮捕6男2女，其中只有3名嫌犯是成年人，訊後依恐嚇取財、傷害、妨害自由等罪嫌送辦。記者戴永華／攝影 宜蘭警方前往新北汐止一棟大樓逮人，把嫌犯壓制在地。圖／警方提供

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