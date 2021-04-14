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高雄仁武槍擊4傷 警方連夜追查逮獲4車3人
高雄仁武一家車行昨天凌晨遭人連開多槍，4人中彈送醫，嫌犯逃逸。仁武警分局表示，目前已逮獲4車3人，當時撞擊鐵門及朝鐵捲門開槍射擊的人車，目前已鎖定特定對象積極查緝中。
警方調查，昨天凌晨3點多，一群人分乘六輛轎車前往車行，一車衝撞鐵門進入屋內，另車2人持槍連開十餘槍，屋內5人有4人手腳中彈，整個過程歷時約10秒，不少鄰居睡夢中被驚醒，以為是鞭炮聲。
據了解，槍擊案起因於女子「蔡小小」網路留言批評許姓前男友「垃圾」、「打女人的軟爛男」，兩派友人因此口角；因許的友人常在綽號「黑仔」潘姓男子開設的車行聚會，女方友人綽號「華哥」的高姓男子率眾前往尋仇。
警方追查，車行出入複雜，只利用晚上聚會，潘一個月前曾挾持綽號「金毛」蔡姓男子至車行痛毆，蔡2月間則涉嫌刺傷網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」。率眾開槍傷人的高與蔡熟識，顯然早有新仇加舊恨，網路衝突只是導火線。
中彈4人自行送醫無生命危險，警方昨天先查獲2輛涉案轎車，逮捕黃姓男子，黃說跟朋友去助陣，沒有開槍；其餘4車都是「權利車」，嫌犯預謀犯案，追查困難。
高雄再傳槍聲引起關注，警方壓力不小，仁武警分局今天表示，分局與刑事局南打、刑警大隊成立專案小組，由橋頭地檢署檢察官黃碧玉指揮，不眠不休追查，各單位通力合作，目前已逮獲4車3人，正持續擴大追查。
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