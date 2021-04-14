高大成談劉邦友世紀懸案「只要查這件事就有機會破案」

名法醫高大成昨天南下到台南大學演講時，針對國內三大懸案之一的桃園縣長劉邦友命案表示，「經過這麼多年，但還是有機會破案」，指警方一開始就搞錯方向，被歹徒挾持的梁女應該不是受害人而是共犯，才會在案發後一個半小時才報案，目的就是為了讓從大陸來的殺手與另名共犯，有機會搭機出國。

高大成表示，嫌犯行刑式的手法絕對是職業殺手，想要破案只需清查當天該時段從台灣飛往大陸的旅客，有軍事背景者，就可以鎖定，而且殺手不會只做一票，也許後來還有來台灣的紀錄，只要殺手來台就有命案發生，就可以更肯定凶嫌，隔了這麼多年，當初很多證據都沒有蒐集到，只能用這個方法才有機會破案。

劉邦友命案發生在1996年11月21日，命案現場除了劉邦友外，另有7人喪命，而當時的議員鄧文昌也中槍撿回一命，9個人都是遭到太陽穴一槍，只有劉邦友的大腿上有第二槍。

高大成昨天到台南大學演講時，提及多起曾參與過鑑定的案件，也提到劉邦友命案，當時他想參與偵辦卻被拒絕。他表示，台灣人不喜歡當法醫，全台只有12名，遺體的解剖率不到一成，與美國的約5成相差很多，很多問題也因此未被發現。

他表示，劉邦友命案有這麼多人死在一起，死亡先後順序很重要，但當時偵辦人員竟然沒有量死者體溫，只要一量就能知道誰先死、誰後死，而當時兩名嫌犯在逃亡時，挾持鄧文昌的祕書梁女，「殺了9個人的凶手、竟然會放過梁女，不合常理」

後來偵辦人員是向李昌鈺求助，李建議可以從綑綁膠帶的撕口比對，就能看出誰是先被綁住，有可能就先被殺。

高大成指出，劉邦友的身上有兩槍，當時法醫認為可能是劉想逃跑才會在腿上挨一槍，但事後從傷口出血狀況，證實腿上的一槍是死後才打，出血量很少，「為何要先打太陽穴、再在腿上補一槍？」

他認為，有兩種可能，一是職業殺手有習慣在目標身上做記號，才能領錢，劉邦友確實是凶手的目標，而非他人，至於另8人為何也陪死？「應該是認識凶手中的某一人」；另一種可能是梁女開槍，要讓梁女本來是從犯變共犯。

他表示，職業殺手在殺人時應該會有「看門的」、「帶路的」，三人一起行動，免得殺錯人，當時外傭指認凶手有兩人，應該一個是殺手、一個是帶路的，梁女有可能是看門的，但為了避免梁女說出去，而要梁女也補一槍，變成共犯，如果當時有驗梁女手上是否有火藥，就能確定，但警方竟然將梁女列為證人、並加以保護，在他看來不可思議「與兩名歹徒同車都沒死了，事後還會被殺？」

他認為，梁女事後說當時被挾持到山上後釋放，她走下山花了一個多小時，大約在事發後一個半小時才報案，而事發地點離機場車程剛好半小時，搭機要提前一小時報到，剛好一個半小時，梁女有可能是故意等凶手跑了才報案。

他表示，清查旅客名單，也許還能找出另名帶路、同時與死者相識的地方流氓，就可以串起彼此間的關係。

而據悉，梁女在事後也曾被質疑，但她改名低調生活，也曾對媒體表示「一天不破案就無法證明我的清白」。 法醫高大成（右）昨天到台南大學演講。記者修瑞瑩／攝影

法醫高大成昨天到台南大學演講。記者修瑞瑩／攝影