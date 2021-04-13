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天道盟濟公會八哥中彈身亡 水電工槍手今晚聲押獲准

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

天道盟濟公會前會長「八哥」林文章，昨天遭水電工蔡姓男子開2槍身亡，士林地檢署檢察官今天相驗、複訊，並向法院聲押禁見。士林地方法院今晚召開羈押庭，稍早裁定羈押禁見。

檢警指出，4月12日下午2時許，42歲蔡姓男子騎機車至林文章位於八里區華峰一街的開發公司附近埋伏，見林出現在1樓車庫，蔡隨即掏出改造手槍，貼身朝林的右肩及後背各開1槍，林送醫後下午3時許宣告不治。

槍手蔡姓男子在淡水區擔任水電工，與八里疑似沒有地緣關係，但犯罪手法類似黑幫買凶作案，綽號「八哥」的天道盟濟公會前會長林文章，早年活躍於北投、八里、五股、三重、蘆洲一帶，近年在故鄉八里強勢承包土地開發、營造廢棄土方工程等。

蔡男犯案後帶槍投案，聲稱多年前曾遭林毆打羞辱，才會開槍報復。檢察官認為，蔡非法持槍朝死者右肩開槍，死者遺體明顯發後有兩處子彈射入傷口，涉犯殺人等罪嫌重大，且有逃亡、串證之虞，向法院聲押禁見，今晚法院召開羈押庭，裁定羈押禁見。

蔡姓男子涉嫌持槍射擊天道盟濟公會林文章致死。圖／本報資料照片
蔡姓男子涉嫌持槍射擊天道盟濟公會林文章致死。圖／本報資料照片

八里 檢察官

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