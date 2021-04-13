天道盟濟公會八哥右肩中2槍身亡 槍手複訊後遭聲押

天道盟濟公會前會長「八哥」林文章昨天遭蔡姓男子開2槍身亡，士林地檢署上午相驗，林的右肩中２槍，檢察官緊接著複訊認為蔡男犯嫌重大，且有逃亡串證之虞，聲請羈押禁見。

檢警指出，4月12日下午2時許，42歲蔡姓男子騎機車至林文章位於八里區華峰一街的開發公司附近埋伏，見林出現在1樓車庫，蔡隨即掏出改造手槍，貼身朝林的右肩及後背各開1槍，林送醫後下午3時許宣告不治。

綽號「八哥」的天道盟濟公會前會長林文章，現年60歲，早年活動範圍包括北投、八里、五股、三重、蘆洲一帶，近年侷限在故鄉八里，強勢承包土地開發、營造廢棄土方工程，也參與地方賭局。

槍手蔡男犯案後帶槍投案，聲稱多年前曾遭林毆打羞辱，才會開槍報復，但檢警對於蔡的說法存疑；檢方相驗後，發現林的右肩有兩處子彈射入傷口，相驗後遺體暫冰存，擇期解剖鑑定，用以查明確切死亡原因。