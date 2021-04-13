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影／天道盟濟公會八哥中彈身亡像黑道套路 卻只有半套

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市警方偵辦天道盟濟公會前會長林文章中彈身亡案陷入膠著，由於蔡姓槍手行凶後直接帶槍投案，像極了黑道買凶套路，但投案後又沒律師全程陪訊，套路又像只做半套，雖然警方不信他自稱為了報復曾被毆打羞辱而殺人，卻無明確事證拆穿謊言，初步調查後中午依殺人罪嫌移送地檢署，建請羈押。

據了解，42歲蔡嫌父母雙亡、離婚多年沒有子女，因無家累，確實頗適合當槍手替罪羔羊，但是按照幫派買凶殺人套路，槍手投案之後，律師就會馬上陪同應訊，確保槍手沒有供出幕後唆使的藏鏡人，但本案蔡嫌投案之後，沒有律師、沒有家屬關心，扔他一個人獨自面對警方調查。

警方同時也很質疑蔡嫌的身分和供詞，他到案後含糊聲稱為了報復多年前曾經被死者毆打羞辱，卻又無法交代細節。甚至還有傳言蔡嫌早期曾經跟過林文章混幫派。

專案小組擴大清查雙方背景，綽號「八哥」的天道盟濟公會前會長林文章現年60歲，早年活動範圍包括北投、八里、五股、三重、蘆洲一帶，近年比較侷限在故鄉八里，強勢承包土地開發、營造廢棄土方工程、和地方人士搞搞賭局。

而蔡嫌就是個窮水電工，活動範圍侷限在淡水地區，他多年以來犯過數次竊盜、詐欺案，導致名下所有金融帳戶都被凍結，歷年同案關係人當中並無幫派背景，且以蔡嫌的社經地位根本進不了「八哥」的賭局，「八哥」身邊的人也都說沒看過蔡嫌，換句話說，二人幾乎沒有交集。

蔡嫌投案之後，警方看他衣著邋遢，實在很難相信是槍手，而且私下也懷疑，若是黑道買凶，找這樣的槍手未免太不保險，行凶手法和槍枝質量都很粗糙，一整個不夠專業。

總而言之，目前偵辦陷入膠著，警方還會擴大清查是否牽涉台北港特定區土地開發利益，警詢之後先依殺人罪嫌、違反槍砲彈藥刀械管制條例將蔡嫌移送士林地檢署，建請羈押。

開槍打死天道盟濟公會前會長林文章的蔡姓水電工（中），稍早被移送地檢署偵辦。記者林昭彰／攝影
開槍打死天道盟濟公會前會長林文章的蔡姓水電工（中），稍早被移送地檢署偵辦。記者林昭彰／攝影

殺人 幫派 律師

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