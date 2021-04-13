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北聯幫疑內鬨...媽祖頭上開3槍 離北投警分局不到300米
北聯幫位在北投區中央北路上的堂口日前疑似驚傳內鬨，本月10日上午10時許，有槍手駕駛瑪莎拉蒂，2人站在對街咖啡店朝著超商二樓的堂口，連續開3槍示警逃逸。北投警方獲報後鎖定犯嫌積極偵辦，今早已查扣棄置的車輛，暫放在北投警分局門口採證，涉案槍手在逃。
北聯幫堂口設在北投區中央北路一段、育仁路的台北市媽祖文化協會、九天玄女娘娘促進會，2014年間此處曾遭歹徒持槍掃射20餘槍，本月10日上午再度發生槍擊案；當時一輛進口轎車瑪莎拉蒂停至堂口外，2人下車分別持2把手槍朝協會2樓辦公室開2槍，再開1槍，擊破窗戶玻璃後，開車逃逸。
台北市北投區中央北路、育仁路的「台北市媽祖文化協會、九天玄女娘娘促進會」發生槍擊案，地點鄰近知名貴族學校、國小及北投警分局僅200公尺。警方指出，開槍男子疑為北聯幫分子，全案疑為內鬨開槍示威，案件無人受傷，車已追回查扣採證，至於涉案人員追緝中。
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