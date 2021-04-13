北聯幫疑內鬨...媽祖頭上開3槍 離北投警分局不到300米

北聯幫位在北投區中央北路上的堂口日前疑似驚傳內鬨，本月10日上午10時許，有槍手駕駛瑪莎拉蒂，2人站在對街咖啡店朝著超商二樓的堂口，連續開3槍示警逃逸。北投警方獲報後鎖定犯嫌積極偵辦，今早已查扣棄置的車輛，暫放在北投警分局門口採證，涉案槍手在逃。

北聯幫堂口設在北投區中央北路一段、育仁路的台北市媽祖文化協會、九天玄女娘娘促進會，2014年間此處曾遭歹徒持槍掃射20餘槍，本月10日上午再度發生槍擊案；當時一輛進口轎車瑪莎拉蒂停至堂口外，2人下車分別持2把手槍朝協會2樓辦公室開2槍，再開1槍，擊破窗戶玻璃後，開車逃逸。