高雄今晨又傳槍擊案 陳其邁：必須最短時間內清查掌握

高雄市今天凌晨又發生槍擊案，仁武區一間鐵皮屋遭開多槍，4人中彈送醫。高雄市長陳其邁今表示，對於槍枝及新興角頭等，必須在最短時間內清查，掌握狀況。高雄市警察局長黃明昭說，已要求各外勤單位即日起，全部同步掃蕩槍械。

高雄市今年發生多起槍擊案，遭酸「慶記之都」，陳其邁和黃明昭此前多次宣示肅槍，但今凌晨又發生槍擊案，引發議論。市議員陳美雅上午議會質詢時痛批高雄治安敗壞，即使宣示肅槍，還是黑槍流竄。

陳其邁答詢表示，針對槍枝，警局長已拜訪兩位檢察長，只要符合羈押要件就會聲押，並以槍追人溯源。他並指全台槍枝氾濫，重要的是槍枝溯源，打擊特定幫派，還說新北也有槍擊，肅槍要中央和地方跨區合作，同步掃蕩。

但陳其邁回答引起陳美雅不滿，「我在問高雄，你一下扯全台，一下扯新北？」認為陳其邁未針對問題回答而打斷發言；陳其邁則抗議議員不給他時間回答，還嗆「請議員彼此尊重」。

針對凌晨槍擊案，陳其邁受訪表示，最重要的就是緝凶，目前為止已掌握2輛車，1位嫌犯已到案，他也要求警察局必須立刻逮捕嫌犯，把歹徒繩之於法。對於槍枝問題，有些屬於所謂的新興角頭，也必須在最短時間內清查，掌握整個治安狀況。

黃明昭表示，今天凌晨3點10分在仁武分局轄區發生槍擊案件，警方、仁武分局跟刑大組成專案小組，上午就查獲到2部車及嫌犯到案，後續的相關涉案車輛及嫌犯正積極在查緝中。

黃明昭說，現場的目擊者也已到案說明，初步了解是臉書上的互嗆及電話中的互嗆而產生糾紛，導致槍擊案，至於確實是什麼原因，正在釐清中。