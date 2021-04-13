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高雄4傷槍擊案扯上網紅遭刺傷案 2夥人怨恩情仇化不開
高雄市仁武區今天凌晨傳槍擊案，4人中槍急救中。據了解，遭開槍的鐵皮倉庫，是1名綽號「黑仔」潘姓男子的據點；潘在近1個月前，曾涉挾持綽號「金毛」的蔡姓男子，蔡便是2月間涉嫌刺傷網紅「含羞草日記」副團長「超艾夾」。警方查出，今天涉開槍傷人的「華哥」等一夥人與蔡熟識，是否新仇加舊恨引爆槍擊，仍待警方查證。
警方初步了解，高雄梓官地區綽號「蔡小小」的女子，在臉書留言數落前男友許姓男子，綽號「華哥」的高姓男子（22歲）也留言揶揄許，引起許的朋友王姓男子不滿，打電話給高姓男子，要求高刪除留言，雙方在電話中發生口角。
綽號「華哥」的高姓男子與2月22日涉嫌刺傷「超艾夾」的「金毛」蔡姓男子熟識，因蔡3月16日曾在高雄市前金區六合二路某酒店，遭綽號「黑仔」的潘姓男子（27歲）等人涉嫌挾持痛毆，與他爆口角的王姓男子又與「黑仔」同夥，常窩在高雄市仁武區大景二街黑仔的據點，引起道上和警界懷疑有否新仇舊恨上的連結。不過，承辦今天槍擊案的專案小組表示仍在釐清當中。
警方專案小組今天上午10點多在高雄市林園區，逮捕黃姓男子，黃涉嫌與同夥一起搭車到仁武區槍擊案現場，正擴大追辦全案中。
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