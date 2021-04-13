快訊

最新梅雨指標圖出爐！ 鄭明典：降雨有曙光

輕斷食、生酮飲食助抗癌？權威期刊《科學》有初步答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

糗大了！ 男開車載女友把玩手槍 誤擊自己右膝受傷

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

李姓男子開車載女友到台中遊玩，昨晨駕車時邊把玩手槍，不慎誤觸槍枝，擊傷自己的右膝，他就醫前還先丟棄槍枝躲避追查。大甲警方獲報到場調查，尋獲李男丟棄的改造槍枝，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制送辦。

警方調查，24歲李姓男子開車載女友到台中遊玩，昨晨3時許駕車時，因在車上把玩改造槍枝，不慎擊傷右膝，由女友開車載至大甲光田醫院就醫開刀，就醫前李男還將該改造槍枝丟棄路旁，閃避警方追查。

警方接獲大甲光田醫院通報有男子受槍傷就醫治療，趕到場調查，李男及其女友還一度辯稱「沒有槍枝，只是被子彈劃傷」，但警方最後車上找彈殼，才讓兩人百口莫辯，並在大甲區中山路與經國路口起獲改造槍枝，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制將李男送辦。

警方在大甲區中山路與經國路口起獲改造槍枝。圖／民眾提供
警方在大甲區中山路與經國路口起獲改造槍枝。圖／民眾提供
李男駕車把玩手槍不慎誤觸槍枝受傷，女友開車載至大甲光田醫院就醫。圖／民眾提供
李男駕車把玩手槍不慎誤觸槍枝受傷，女友開車載至大甲光田醫院就醫。圖／民眾提供

槍枝

延伸閱讀

正面開3槍殺小舅子女友扔山谷 法官問「哪次說真的？」

「超人」亨利卡維爾認愛！女友非之前八卦刊物傳的那位

男遭女友父親毆打、強迫自慰吞精 父親跪下哀求停手

分手後她驚覺懷孕 男聯手現任不孕女友逼迫「交出小孩」

相關新聞

北聯幫疑內鬨...媽祖頭上開3槍 離北投警分局不到300米

北聯幫位在北投區中央北路上的堂口日前疑似驚傳內鬨，本月10日上午10時許，有槍手駕駛瑪莎拉蒂，2人站在對街咖啡店朝著超商...

高雄今晨又傳槍擊案 陳其邁：必須最短時間內清查掌握

高雄市今天凌晨又發生槍擊案，仁武區一間鐵皮屋遭開多槍，4人中彈送醫。高雄市長陳其邁今表示，對於槍枝及新興角頭等，必須在最...

SWAG捷運車廂拍A片 女優愛子到案稱「設計場景」

刑事局查抄號稱亞洲最大成人影片網站SWAG，發現代號Arielbb、藝名愛子的陳姓女優，曾拍攝台北捷運車廂場景影片，今天...

影／天道盟濟公會八哥中彈身亡像黑道套路 卻只有半套

新北市警方偵辦天道盟濟公會前會長林文章中彈身亡案陷入膠著，由於蔡姓槍手行凶後直接帶槍投案，像極了黑道買凶套路，但投案後又...

中山高6車追撞 第一輛車乘客拋飛慘遭3車輾死

國道一號北上221公里北斗路段，昨天深夜近11點發生6車追撞車禍，第一輛轎車疑似變換車道時失控撞上護欄，車內左後方許姓乘...

北市內湖婦人凌晨橫越馬路 賓士車閃不及撞飛不治

台北市內湖區今凌晨4時許發生一起死亡車禍。一輛賓士轎車在成功路二段上撞到正橫越馬路的48歲林姓婦人，林女當場遭撞飛，警消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。