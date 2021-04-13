糗大了！ 男開車載女友把玩手槍 誤擊自己右膝受傷

李姓男子開車載女友到台中遊玩，昨晨駕車時邊把玩手槍，不慎誤觸槍枝，擊傷自己的右膝，他就醫前還先丟棄槍枝躲避追查。大甲警方獲報到場調查，尋獲李男丟棄的改造槍枝，全案訊後依槍砲彈藥刀械管制送辦。

警方調查，24歲李姓男子開車載女友到台中遊玩，昨晨3時許駕車時，因在車上把玩改造槍枝，不慎擊傷右膝，由女友開車載至大甲光田醫院就醫開刀，就醫前李男還將該改造槍枝丟棄路旁，閃避警方追查。