影／基隆簽賭糾紛端出衝鋒槍 賭客中2槍、3男立馬遭逮

基隆市外木山海域旁發生一起網路簽賭20多萬元糾紛，組頭與贏錢的賭客相約談判破裂，高男等3人分持烏滋衝鋒槍、改造手槍開槍，吳男右膝中2槍送醫。警方獲報後12小時內，今天凌晨逮捕高姓男子等3男到案，查扣把衝鋒槍、2把改造手槍、1把BB彈卡賓長槍等4把槍，依殺人等罪嫌移送偵辦，並追查槍枝來源，擴大偵辦幕後簽賭集團。

基隆市警察局第四分局昨天下午1點多接獲報案，吳男（30歲）疑似遭受槍傷至醫療院所就醫，右膝有4處貫穿槍傷，疑中2槍。員警立即赴外木山海域旁一處店家附近採證，只找到2個彈殼，調監視器追查，刑警大隊與第四分局共組專案小組追查。

警方調查，吳男為賭客與簽賭集團的高男（21歲）有簽賭金錢糾紛，雙方對贏得錢認知不同發生糾紛，昨天相約外木山偏遠處談判，吳男一方帶開山刀等物，但高男一方火力更強大，攜帶多把槍枝。雙方談判破裂，高姓、林姓（27歲）、張姓（25歲）等3名男子下車開槍，其中林男持改造手槍射中吳男膝蓋成傷，張男持衝鋒槍作掃射狀，但沒有開槍。吳男中槍後送醫急救，目前開刀後生命跡象穩定，無生命危險。

警方說，吳男對案情支吾其詞不願透露實情，經專案小組主動積極偵辦，地毯式搜尋相關證物與專業鑑識人員到場採證還原現場，並擴大調閱監視器影像，抽絲剝繭，今天凌晨3點緝捕3人到案，當時有2槍都已上膛，起獲槍彈及毒品，全案依殺人罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦。