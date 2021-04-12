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高市少年隊「警花」與知名網紅合拍片 雙語防詐更安全
高雄市警局少年隊日前與來自波蘭的知名網紅安德合作，以中英雙語拍攝「假檢警」、「免費的最貴」及「愛情騙子」等3種防詐手法影片，並由少年隊「警花」蘇家儀現身解釋與防範，期望提升青少年預防遭詐的觀念。
影片中由安德飾演詐騙集團，並和外國友人針對「假檢警監管帳戶」、「設免費WiFi駭進竊取個資」及「網路交友愛情騙子」等詐騙手法演出3種不同情境橋段，情境後則由蘇家儀提醒民眾，不要提供任何帳戶及個人資料、出門在外盡量使用自己申辦的行動網路，避免在公共場所使用免費WiFi等。
少年隊表示，去年在各類型詐欺犯罪中，以「解除分期付款」受害人最多，分析受害年齡層多是19至29歲學生，因此少年隊規畫中英雙語防詐影片教導青少年學生如何防詐，安德昨天於YouTube頻道分享該影片後，目前觀看次數已近千，也有10多人留言分享自己遇過的詐騙經歷。
少年隊長王春生表示，歹徒最常聲稱被害人涉及洗錢或其他刑案，已被檢警鎖定、要求交付金錢監管，還會指示偵查不公開不得告訴任何人，利用民眾害怕心理詐騙得逞；另網路交友也要特別注意不匯款，不提供帳戶資料，遇到疑似詐騙可撥打110報案電話，或利用反詐騙專線165查證。
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