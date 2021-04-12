白沙屯媽祖進香擠爆 75歲祖師爺級扒手失風秒逮

中央社 / 苗栗縣12日電

苗栗通霄白沙屯媽祖昨天深夜起駕進香，數萬名香客擠爆拱天宮周邊，75歲「祖師爺級」林姓竊盜慣犯混入人群欲下手扒竊，所幸民眾警覺揪出，立即遭便衣員警一擁而上逮捕。

苗栗縣警察局通霄分局今天發布新聞指出，白沙屯媽祖徒步往雲林北港進香活動，吸引全國各地香客湧入，昨晚起駕前約8時許，拱天宮附近有民眾高呼「有扒手」，警方事前規劃在人群中的便衣刑警小隊長陳永祥立即率隊員上前盤查。

警方指出，當事人表示當時感覺「屁屁」遭觸摸，機警一把抓住犯嫌的左手，但扒手相當狡猾立刻將到手的新台幣5100元現金棄置地上想脫罪，所幸附近其他香客目睹指認，讓扒手無法狡賴。

員警發現這名林姓竊嫌已高齡75歲，混入人群伸出「第3隻手」扒竊時失風當場被揪出，經帶回派出所清查前科累累，堪稱「祖師爺級」慣竊，全案依竊盜現行犯移送法辦，警方也直呼媽祖婆神威顯赫，竊嫌賊星該敗。

通霄分局長林振明表示，因應這次媽祖進香，規劃轄內交通、安全疏導與為民服務勤務，並動員熱心志工組成「防扒竊宣導團」，以醒目看板標語或行動電子跑馬燈提醒民眾小心扒手、妥善保管貴重物品，警示民眾進香期間人潮擁擠，隨時注意身上財物。

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