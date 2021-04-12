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SWAG最賺錢女優！暗黑版吳佩慈到案 否認性交易
號稱亞洲最大成人影片網站SWAG被警方查抄。刑事局查出有暗黑版吳佩慈之稱、藝名Funnyg的陳姓女優，月入高達38萬元，為最賺錢女優，還曾幫歌手謝和弦拍MV，下午通知說明釐清案情；她坦承拍片，但否認性交易。
34歲陳姓女優今天下午赴刑事局電信偵查大隊第一隊說明。她稱，拍攝50餘部影片，網友觀看須購買2500顆「鑽石」，她抽取2成，另外，網友打賞40萬顆「鑽石」可見面約會，但均未性交易。
警方調查，SWAG有100多名台籍女直播主，去年11月起一連3個月，陳姓女優月入38萬元最多，不排除涉及性交易，以證人身分通知到案。
據調查，SWAG是藝人黃立成在2016年8月創辦，近3年由34歲劉姓男子接手，網友註冊會員，可花台幣1元購買15至30顆「鑽石」代幣後看片。刑事局本月1日搜索SWAG幕後經營公司，帶回劉等35人偵詢，並封鎖網站，檢方訊後依妨害風化罪嫌命劉30萬元交保。
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