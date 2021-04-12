SWAG最賺錢女優！暗黑版吳佩慈到案 否認性交易

成人影片網站SWAG被警方查抄；有暗黑版吳佩慈之稱、藝名Funnyg的陳姓女優，赴刑事局電信偵查大隊第一隊說明。記者李奕昕／攝影 號稱亞洲最大成人影片網站SWAG被警方查抄。刑事局查出有暗黑版吳佩慈之稱、藝名Funnyg的陳姓女優，月入高達38萬元，為最賺錢女優，還曾幫歌手謝和弦拍MV，下午通知說明釐清案情；她坦承拍片，但否認性交易。

34歲陳姓女優今天下午赴刑事局電信偵查大隊第一隊說明。她稱，拍攝50餘部影片，網友觀看須購買2500顆「鑽石」，她抽取2成，另外，網友打賞40萬顆「鑽石」可見面約會，但均未性交易。

警方調查，SWAG有100多名台籍女直播主，去年11月起一連3個月，陳姓女優月入38萬元最多，不排除涉及性交易，以證人身分通知到案。