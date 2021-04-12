影／帛琉貨輪船員死亡今抵台中港 檢疫人員全副武裝上船

帛琉籍盛世五六九號貨輪上有一名印尼籍船員，航海途中在公海不明原因死亡，貨輪本月9日已到台中港外海錨泊區等候進港，海巡署第四巡防區獲報後，擔心是疫病造成，先通報移民署及疾病管制署此事，船公司已循外交途徑申請委託相驗，今天上午9點40分，貨輪進港停靠台中港碼，檢疫人員全副武裝上船，海巡署將報請檢察官相驗。

總噸位1965噸級的盛世569號貨輪載運廢鐵，本月2日從日本日中港出港要到台中港卸貨，海巡署第四巡防區8日接獲安舫船務公司通報，該輪航行途中在基隆港東北方111浬處公海，一名51歲印尼籍船員在船上不明原因死亡，貨輪位置非台灣領海，請求台灣相關單位協助處理。

貨輪9日上午已抵台中港外海錨泊區等候進港，今天進港，靠泊碼頭卸貨，海巡署第四巡防區獲報後，擔心是疫病造成，已先通報移民署及疾病管制署該輪船員死亡案況，今天船舶進港時共同處置。

據指出，死者為印尼籍船員，發生地則在公海，我國並無管轄權，無法介入，依據國際海洋法，有管轄權為船籍國即帛琉，或死者所屬國家印尼，若需我國協助死者相驗，應由船籍國或死者之國家向我國提出請求，若輕率進行司法相驗或調查取證等偵查作為，日後恐將滋生破壞證據完整的爭議，成國際事件。