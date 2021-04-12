快訊

新北八里爆槍響！角頭老大中2彈倒血泊 槍手投案

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今首次乾涸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／帛琉貨輪船員死亡今抵台中港 檢疫人員全副武裝上船

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

帛琉籍盛世五六九號貨輪上有一名印尼籍船員，航海途中在公海不明原因死亡，貨輪本月9日已到台中港外海錨泊區等候進港，海巡署第四巡防區獲報後，擔心是疫病造成，先通報移民署及疾病管制署此事，船公司已循外交途徑申請委託相驗，今天上午9點40分，貨輪進港停靠台中港碼，檢疫人員全副武裝上船，海巡署將報請檢察官相驗。

總噸位1965噸級的盛世569號貨輪載運廢鐵，本月2日從日本日中港出港要到台中港卸貨，海巡署第四巡防區8日接獲安舫船務公司通報，該輪航行途中在基隆港東北方111浬處公海，一名51歲印尼籍船員在船上不明原因死亡，貨輪位置非台灣領海，請求台灣相關單位協助處理。

貨輪9日上午已抵台中港外海錨泊區等候進港，今天進港，靠泊碼頭卸貨，海巡署第四巡防區獲報後，擔心是疫病造成，已先通報移民署及疾病管制署該輪船員死亡案況，今天船舶進港時共同處置。

據指出，死者為印尼籍船員，發生地則在公海，我國並無管轄權，無法介入，依據國際海洋法，有管轄權為船籍國即帛琉，或死者所屬國家印尼，若需我國協助死者相驗，應由船籍國或死者之國家向我國提出請求，若輕率進行司法相驗或調查取證等偵查作為，日後恐將滋生破壞證據完整的爭議，成國際事件。

海巡署指出，基於人道立場，為避免遺體因船方無適當保存設備而腐敗，經完成防疫檢查，確認無傳染病之虞後，提供必要協助，先告知相關辦理程序，船方並完成外交囑託等條件後即可進行相驗；航港單位也通知領船員，今天上下船都需穿防護衣，全身消毒，上岸後脫掉防護衣並全身再用酒精消毒。

帛琉籍貨輪上有一名印尼船員死亡，今開抵台中港防疫人員全副武裝上船。記者游振昇／攝影
帛琉籍貨輪上有一名印尼船員死亡，今開抵台中港防疫人員全副武裝上船。記者游振昇／攝影
帛琉籍貨輪上有一名印尼船員死亡，今開抵台中港防疫人員全副武裝上船。記者游振昇／攝影
帛琉籍貨輪上有一名印尼船員死亡，今開抵台中港防疫人員全副武裝上船。記者游振昇／攝影
帛琉籍貨輪上有一名印尼船員死亡，今開抵台中港防疫人員全副武裝上船。記者游振昇／攝影
帛琉籍貨輪上有一名印尼船員死亡，今開抵台中港防疫人員全副武裝上船。記者游振昇／攝影
帛琉籍貨輪上有一名印尼船員死亡，今開抵台中港防疫人員全副武裝上船。記者游振昇／攝影
帛琉籍貨輪上有一名印尼船員死亡，今開抵台中港防疫人員全副武裝上船。記者游振昇／攝影

海巡署 印尼 移民署

延伸閱讀

擴大接種空服員斥：檢疫不改都沒差！指揮中心下午說明

外輪船員猝死 要求進港相驗

獨／旅遊泡泡旅客返台檢疫三階段 健保卡都另有註記

帛琉旅遊泡泡首發團 83名旅客採檢結果陰性

相關新聞

新北八里綽號「八哥」角頭老大中2彈倒血泊 槍手投案

新北市42歲蔡姓男子疑為尋仇，今天下午2時08分前往八里區華峰一街，對綽號八哥的角頭老大林文章（60歲）開槍，被害人右肩...

高市男子失業鬱卒 酒後在電信行門口縱火被捕

高雄市李姓男子長期失業，多次面試失利，今天中午酒後竟拿路竹區大社路一家電信行出氣，不僅手持木棍敲打鐵捲門、天花板，甚至拿...

60歲男搶90歲老婦 南警24小時內拘提到案

60歲鄒姓男子因為缺錢花用，昨天下午徒步行走於台南市區，尋找鎖定落單90歲老太太涉嫌行搶她內有7千元皮包，警方偵查後調閱...

比特幣大漲！桃檢警破獲比特幣挖礦場 隔音散熱超豪華

虛擬貨幣「比特幣」大漲，桃園市2名陳姓男子投入比特幣挖礦，各在龜山、蘆竹區租用民宅，架設大量纜線，私設比特幣挖礦場，大量...

影／帛琉貨輪船員死亡今抵台中港 檢疫人員全副武裝上船

帛琉籍盛世五六九號貨輪上有一名印尼籍船員，航海途中在公海不明原因死亡，貨輪本月9日已到台中港外海錨泊區等候進港，海巡署第...

擄殺人妻案 立委周春米：被害家屬訴求凶嫌到靈堂下跪認錯

屏東縣55歲黃東明因追求不成竟製造假車禍殺害電信行員工29歲的曾姓女子，家屬悲痛，立委周春米昨下午到靈堂致意，周春米說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。