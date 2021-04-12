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考察刑事局 葉毓蘭：了解贓證物管理配套

中央社 / 台北12日電

近來發生調查局航基站遺失毒品和新北刑大天花板藏槍毒等案，立法院司法及法制委員會今天赴刑事局考察，召委葉毓蘭說，將了解贓證物管理有無配套措施和資源投入。

立法院司法及法制委員會今天赴警政署刑事局考察，除聽取打詐、反黑、毒等專題簡報外，也到局內刑事鑑識中心和偵查科贓證物保管室進行相關了解。

召集委員、國民黨立委葉毓蘭會前接受媒體聯訪時表示，司法及法制委員會近來持續關心一些議題，包括調查局毒品遺失案後續衍生問題，發現就連調查局的贓證物管理都做得不好，那處理全台刑案最多的警察機關，其贓證物管理也相對重要。

她指出，近來三不五時會聽到「慶記之都」或是那個縣市治安不好，刑事局身為全國偵查犯罪的警察機關中樞，有許多政策是需要了解。

葉毓蘭舉例說，像是疫情期間增加的詐騙案或其他暴力犯罪，不禁懷疑是否因疫情關係，在「鯊魚返鄉」後，黑道又開始蠢蠢欲動，上述都是立委們所關心議題，因此今天進行實地考察和意見交換。

針對贓證物管理考察部分，葉毓蘭表示，一方面是因為調查局航基站遺失毒品案，調查官徐宿良可能因長期偵辦毒品案，加上又在他家搜出許多來源不明的名貴精品和現金；另，新北市一名偵查佐日前也坦承，10年前將槍、毒贓證物暫放警局備勤室天花板而遺忘。

葉毓蘭說，因自己出身警界，知道贓證物管理不僅一個辦法，有無配套措施和資源投入也是需了解之處。

至於考察鑑識中心部分，葉毓蘭也指出，國內所有重大刑案偵破就是憑藉證據，中華民國警察的治安表現為國際稱道之處，就是有非常專業的刑事鑑識中心，所以要讓立委們知道警察以專業和證據說話辦案很重要，未來才不會出現呼籲限期破案等荒謬政治訴求。

媒體提到鑑識中心這次在台鐵太魯閣號事故致力不少。葉毓蘭表示，刑事局鑑識中心的相關DNA檢驗工作表現居世界前列，但過去曾聽聞因預算編列不夠，導致部分業務無法順利運作，這也是今天實地要了解的項目。

葉毓蘭 考察 警察

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