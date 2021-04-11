令人嘆息！事隔40多年 教師竟見昔日學生犯擄殺案

屏東55歲黃姓男子，日前涉嫌假車禍擄殺29曾姓女子，昨天遭法院裁准羈押禁見，由於黃男性格古怪與家人、鄰居關係不睦，鮮少與人來往，被還被視為問題人物。黃男國中老師事隔40多年，在報導上看見昔日學生犯案感到驚訝，更嘆息不已。

黃男8日開著向友人借來的車，尾隨追撞擄殺獨自騎車返家的曾女，後於9日清晨投案，昨天遭羈押禁見。消息一出，引起熱議，更在網路上掀起眾怒，不僅人人喊打，希望黃判死的聲浪也相當高漲。

事隔40多年，黃男國中老師在報導上，看到昔日學生犯案的消息，當下相當驚訝，也充滿感嘆，還透露，黃男雖就讀資優班，但卻不愛讀書，品行不佳，課堂上也相當不安分，還在上課時擅自離開教室，還敢向授課老師對嗆，並不懂得尊師重道。

黃男國中老師表示，黃男就學期間，舉止就很怪異，風評也不佳，還曾翻牆潛入教務處偷考卷，也有聽聞附近鄰居曾說，黃會對家人動手，但也不好意思多管。