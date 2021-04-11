快訊

今白天高溫破30度晴暖東偶雨 將有4月颱無助旱象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員工遭人擄殺 通訊行業者表達慰問並發聲明澄清

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣55歲黃姓男子，日前擄殺29歲曾姓女子，因曾女生前在通訊行工作，恰巧，6年前，於同一條道路同為通訊行的女店員也遭恐怖情人殺害，兩案有諸多相似之處引起議論。曾女所任職的通訊行，稍早也發出聲明澄清，6年前死者非同一家通訊行，此外，也對曾女家屬表達慰問與協助。

黃男8日晚間，開著借來的汽車，追撞獨自騎著機車回家的曾女，9日清晨投案，卻不願說出曾下落，直到警方在屏東水源街空屋找到她的屍體。昨天中午屏東地院裁准羈押禁見，黃男送進看守所。

2015年於同一條道路同為通訊行的馬姓女店員，與黃俊華交往、同居，雙方協議分手，又拒於復合請求，因黃懷疑馬另結新歡，提油前往馬女租屋處，看見她騎車下班返家，潑油、點火，最終因嚴重燒傷致死。

兩起命案，雖相隔6年，但犯嫌同姓黃，死者皆在通訊行工作，雖非任職同一間通訊行，但皆在同一條路上，馬姓女子與黃俊華曾為情侶關係，不料遭遇恐怖情人毒手，但這次犯下擄殺案的黃男，卻只是曾女的客戶，此事引起議論，該通訊行近期也以教育訓練為由，暫停營業三天。

針對諸多雷同一事，通訊行發出聲明，此案並非與6年前馬姓通訊行女店員命案為同一間通訊行，也非同一家通訊行的員工。

曾女生前任職的通訊行指出，相關主管已南下，親自向家屬表達慰問，也會給予撫恤及提供後續法律協助，也對門市同仁表達關懷，主動提供關懷及諮商輔導。

通訊行表示，未來將致力完善通報機制，確保資訊即時溝通，同時強化同仁安全保障，提供自身保護安全課程增進人身安全保護機制，讓所有員工可安心工作。

6年前，屏東另一家通訊行也發生女店員回家，慘遭毒手的不幸事件。記者陳弘逸／攝影
6年前，屏東另一家通訊行也發生女店員回家，慘遭毒手的不幸事件。記者陳弘逸／攝影
55歲黃姓男子（右三），犯案後始終態度消極，不願配合。本報資料照片
55歲黃姓男子（右三），犯案後始終態度消極，不願配合。本報資料照片

屏東縣 命案

延伸閱讀

無辜賣家成苦主 高市刑大破獲3方詐騙案

通訊行亮麗人妻遭假車禍真擄殺！他還聲請提審屏檢聲押禁見

假車禍真擄殺 凶嫌投案呼呼睡

屏東犯下假車禍真擄人命案犯嫌 聲請提審遭駁回

相關新聞

警署：跟騷法管太多 侵害人權

屏東曾姓女子遭愛慕者糾纏不幸遇害，立委連日質疑與糾纏騷擾犯罪遲未立法有關，批行政院拖延；行政院政務委員兼發言人羅秉成昨天...

屏東擄殺案／嫌犯收押好吃好睡 死者親友憤怒

屏東縣男子黃東明涉嫌以假車禍擄殺愛慕的廿九歲曾姓女子被裁定羈押，黃前天進入屏東看守所，與其他三名禁見被告同房，用餐、睡眠...

令人嘆息！事隔40多年 教師竟見昔日學生犯擄殺案

屏東55歲黃姓男子，日前涉嫌假車禍擄殺29曾姓女子，昨天遭法院裁准羈押禁見，由於黃男性格古怪與家人、鄰居關係不睦，鮮少與...

桃園大溪民宅廚房起火 兒順利逃生、父送醫不治

桃園市大溪區中央路一處民宅今天下午3點發生火警，一名58歲吳姓男子在家中1樓廚房炒菜，未料引發火勢，位在3樓的吳男兒子從...

員工遭人擄殺 通訊行業者表達慰問並發聲明澄清

屏東縣55歲黃姓男子，日前擄殺29歲曾姓女子，因曾女生前在通訊行工作，恰巧，6年前，於同一條道路同為通訊行的女店員也遭恐...

傾訴戀愛煩惱被嘲諷 男持槍尋仇反被酒友毆傷

新竹40多歲陳姓男子去年為情所困，酒後向50多歲的鍾姓男子訴苦，沒想到2人卻發生口角，陳男也被鍾男打傷，陳男懷恨在心，9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。