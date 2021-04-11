員工遭人擄殺 通訊行業者表達慰問並發聲明澄清

屏東縣55歲黃姓男子，日前擄殺29歲曾姓女子，因曾女生前在通訊行工作，恰巧，6年前，於同一條道路同為通訊行的女店員也遭恐怖情人殺害，兩案有諸多相似之處引起議論。曾女所任職的通訊行，稍早也發出聲明澄清，6年前死者非同一家通訊行，此外，也對曾女家屬表達慰問與協助。

黃男8日晚間，開著借來的汽車，追撞獨自騎著機車回家的曾女，9日清晨投案，卻不願說出曾下落，直到警方在屏東水源街空屋找到她的屍體。昨天中午屏東地院裁准羈押禁見，黃男送進看守所。

2015年於同一條道路同為通訊行的馬姓女店員，與黃俊華交往、同居，雙方協議分手，又拒於復合請求，因黃懷疑馬另結新歡，提油前往馬女租屋處，看見她騎車下班返家，潑油、點火，最終因嚴重燒傷致死。

兩起命案，雖相隔6年，但犯嫌同姓黃，死者皆在通訊行工作，雖非任職同一間通訊行，但皆在同一條路上，馬姓女子與黃俊華曾為情侶關係，不料遭遇恐怖情人毒手，但這次犯下擄殺案的黃男，卻只是曾女的客戶，此事引起議論，該通訊行近期也以教育訓練為由，暫停營業三天。

針對諸多雷同一事，通訊行發出聲明，此案並非與6年前馬姓通訊行女店員命案為同一間通訊行，也非同一家通訊行的員工。

曾女生前任職的通訊行指出，相關主管已南下，親自向家屬表達慰問，也會給予撫恤及提供後續法律協助，也對門市同仁表達關懷，主動提供關懷及諮商輔導。