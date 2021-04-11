傾訴戀愛煩惱被嘲諷 男持槍尋仇反被酒友毆傷

警消人員獲報到場後，將受傷的陳男送醫治療。記者陳斯穎／翻攝 新竹40多歲陳姓男子去年為情所困，酒後向50多歲的鍾姓男子訴苦，沒想到2人卻發生口角，陳男也被鍾男打傷，陳男懷恨在心，9日晚間喝酒壯膽後持槍上門尋仇，但開槍時卡彈，反被鍾男與其他3名男子毆打，附近民眾見狀立刻報警，陳男送醫後並無生命危險，警方訊後，將陳男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。

據了解，陳男與鍾男原本就是在酒攤上認識，會一起喝酒聊天，去年陳男因遇到感情煩惱，便與鍾男談心事，沒想到對方竟出言嘲諷，讓陳男覺得非常氣憤，2人因此發生口角，鍾男還動手打傷陳男。

被打的陳男一直想找機會尋仇，但鍾男在事情發生後不久就因其他案件入監服刑，直到最近陳男聽聞鍾男出獄，前天晚上8點多喝了酒之後，便帶著一把改造手槍，搭計程車到鍾男經營的釣魚池尋仇。

陳男到釣魚池後，看到鍾男拿出預藏的手槍想開槍示威，沒想到開槍時卻卡彈，鍾男則趁著陳男檢查手槍時，與3名男員工上前奪槍，並將不斷掙扎的陳男打了一頓，一旁釣魚的客人見狀連忙報警。

經酒測，陳男酒測值高達1毫克，後腦勺有3到4處因撞擊產生的腫包，頭頂及前額也有撕裂傷，左眼腫脹，送醫後並無生命危險，警方訊後，將陳男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦，並追查槍枝來源。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康