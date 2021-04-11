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犯擄殺人妻 入屏東看守所用餐準時吃好睡好
犯下屏東擄殺人妻案的55歲黃姓男子，昨天屏東地方法院裁准羈押禁見，但黃男無論在拘留室、看守所期間，都相當注重「準時吃飯」，不僅三餐用餐正常，也睡得相當安穩，似乎不受完全影響，昨天召開羈押庭時，黃也申請法扶律師。
黃男8日晚上，開車追撞29歲曾姓女子，9日投案，昨天地院裁准羈押禁見，中午黃送進看守所，入所編號為0708，他向所方表示，自己有幽閉恐懼症，且偵訊時有因身體不適，就醫有服用精神用藥，不敢一個人睡。因此，所方安排其他3名羈押禁見的被告與黃男同住，一間4人禁見房，但未與其他人互動。
據了解，黃男在拘留室、看守所時，非常注重「準時吃飯」，只要時間一到，就會要求用餐，三餐用餐都正常，晚上也睡得相當安穩，還聽聞9日晚上就醫時，在急診室吃泡麵，黃男嫌棄手銬銬太緊有礙用餐。
黃男8日犯案，到9日投案，態度始終消極，不願配合調查，還要求就醫、提審，還指控警方刑求等怪招來延誤辦案，昨天召開羈押庭時，黃也申請法扶律師，進入看守所後，態度似乎也未有轉變。
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