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台大醉月湖鵝疑遭擄殺 北市：依動保法處理

中央社 / 台北10日電

台大醉月湖有一隻鵝3月22日清晨疑遭殺害，犯案嫌疑人甚至拎著鵝屍體的脖子在路上走。圖／民眾提供
台大醉月湖有一隻鵝3月22日清晨疑遭殺害，犯案嫌疑人甚至拎著鵝屍體的脖子在路上走。圖／民眾提供

有民眾在PTT發文，台大醉月湖一隻鵝疑遭人殺害後裝箱帶走，台北市動保處今天表示，會先調查鵝是否有飼主，後續依動保法處理，並持續與警方配合，釐清涉案人動機。

有民眾今晨在PTT（批踢踢實業坊）發文，指醉月湖一隻最大的鵝不見，疑遭人殺害裝箱帶走，發文者稱，這人是慣犯，會在校內抓魚抓鵝，把台大當成自己的狩獵場。

台大校方指出，「確有其事」，已由駐警隊處理，並向警方報案，同時台北市政府動物保護處已受理案件。被偷的鵝非台大飼養，應是野生或民眾放養。校方調閱監視器後，推測鵝被裝箱前應已死亡。

警方從監視器發現，一名男子在3月22日清晨5時許前往醉月湖，離開現場後，手中抓著鵝的脖子，並把鵝裝在紙箱內，綁在單車上，騎車離開台大校園。

警方今天認為，台大醉月湖是開放空間，因台大的工友平時會餵食鵝，初步以侵占罪嫌方向偵辦。

北市府動物救援隊代理隊長林庭君說，從此案例來看，男子行為恐涉及違反動物保護法、野生動物保育法，但野生動物保育法是保護自然環境下的野生動物，台大醉月湖非自然環境，所以此法不適用。

她指出，而動保法第3條規定是針對人為飼養、管理有脊椎動物及犬貓，要先認定台大醉月湖的鵝是有人飼養，嫌疑人才有可能違反動保法。

林庭君說，但此案件仍會朝向涉嫌人故意造成動物死亡，後續會跟警方保持聯繫，釐清案情，並持續詢問相關單位台大醉月湖的鵝是否有飼主。

台大 動保法 北市

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