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屏東擄殺人妻犯嫌花招百出 警代墊醫療費還被指控刑求

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

犯下屏東縣車禍真擄殺案的55歲黃姓男子，昨天清晨雖自行投案，但花招百出延遲辦案，聲稱不舒服要求就醫，還讓陪同偵查隊長葉憲威代墊3000元醫療費，更在提審時，向法官指控遭刑求，但被駁回。葉憲威強調未刑求並說，只要能替被害人討公道，願吸收這筆費用。

黃男投案後，態度消極、避重就輕，還帶警方在縣民公園附近繞一個小時，回分局後還呼呼大睡，更不用說出曾女行蹤。儘管警方在水源街空屋內發現曾女遺體，黃仍不願吐實。

警方查出，黃男8日犯案後，返回屏東市，到了昨天清晨投案，在這8個小時的行蹤，仍待釐清，黃只說，因出車禍會害怕，不敢回家。甚至還不願承認，將曾女藏匿於空屋。

此外，黃男昨晚自稱身體不適，要求就醫，不僅未帶健保卡，看診時還說，全身都不舒服，要求抽血、照X光等多項檢驗，總計3000元急診醫療費，全都由陪同的葉憲威自掏腰包墊付，豈料，出院後，黃聲請提審，向法官指控遭葉憲威毆打，並辱罵他「垃圾」，但被法官駁回。

黃花招百出，令警方感到頭痛，葉憲威前後近70小時未闔眼休息，今天地院裁定羈押黃男，也讓警方感到欣慰。

為查此案，偵查隊長近70個小時未闔眼休息，身穿黑衣服者為死者丈夫。記者陳弘逸／攝影
為查此案，偵查隊長近70個小時未闔眼休息，身穿黑衣服者為死者丈夫。記者陳弘逸／攝影
為查此案，偵查隊長近70個小時未闔眼休息，身穿黑衣服者為死者丈夫。記者陳弘逸／攝影
為查此案，偵查隊長近70個小時未闔眼休息，身穿黑衣服者為死者丈夫。記者陳弘逸／攝影
為查此案，偵查隊長近70個小時未闔眼休息。本報資料照片
為查此案，偵查隊長近70個小時未闔眼休息。本報資料照片

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