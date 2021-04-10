屏東擄殺人妻犯嫌花招百出 警代墊醫療費還被指控刑求

犯下屏東縣假車禍真擄殺案的55歲黃姓男子，昨天清晨雖自行投案，但花招百出延遲辦案，聲稱不舒服要求就醫，還讓陪同偵查隊長葉憲威代墊3000元醫療費，更在提審時，向法官指控遭刑求，但被駁回。葉憲威強調未刑求並說，只要能替被害人討公道，願吸收這筆費用。

黃男投案後，態度消極、避重就輕，還帶警方在縣民公園附近繞一個小時，回分局後還呼呼大睡，更不用說出曾女行蹤。儘管警方在水源街空屋內發現曾女遺體，黃仍不願吐實。

警方查出，黃男8日犯案後，返回屏東市，到了昨天清晨投案，在這8個小時的行蹤，仍待釐清，黃只說，因出車禍會害怕，不敢回家。甚至還不願承認，將曾女藏匿於空屋。

此外，黃男昨晚自稱身體不適，要求就醫，不僅未帶健保卡，看診時還說，全身都不舒服，要求抽血、照X光等多項檢驗，總計3000元急診醫療費，全都由陪同的葉憲威自掏腰包墊付，豈料，出院後，黃聲請提審，向法官指控遭葉憲威毆打，並辱罵他「垃圾」，但被法官駁回。