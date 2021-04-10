全中運加上媽祖遶境前大掃黑 雲林警掃蕩起出大批槍毒

雲林縣全中運即將登場，加上最近大甲和白沙屯媽祖接連遶境，為維護治安，讓媽祖遶境和全中運得以安全順利，雲林縣刑警大隊連日展開掃黑行動，掃蕩不法槍毒，破獲槍枝改造和毒品集團，起出大批槍彈、毒品並查緝幫派分子，嚴防聚眾滋事等不法事件發生。

雲林縣主辦全國中等學校運動會，同時大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境活動等國內宗教盛事，也都同時在雲林縣進行，為維護這段期間治安，防止黑道幫派介入，影響賽程或遶境進行，雲林縣警察局自辦掃黑行動，掃蕩各類犯罪行為和不良分子。

刑警大隊長曾順光說，這次掃黑專案出動警力143名，臨檢搜索53個黑幫經營、聚合處所，對影響治安幫派成員、聚眾鬥毆、暴力犯罪及非法槍械、毒品、詐欺等全面掃蕩，甚至報請檢察官指揮跨越鄰近縣市查緝。

雲林全中運賽前大掃黑，共查緝幫派分子4人、破獲聚眾鬥毆4件24人、暴力犯罪4件10人，槍枝案件2件3人、販賣毒品10件15人、詐欺案19件29人、其他包括賭博、竊盜等6件6人，並破獲改造手槍4枝、空氣槍1枝及子彈與槍枝改造工具，且起出大批海洛因毒品、安非他命毒品、毒品咖啡包和製毒工具與刀械棍棒。

偵二隊長李駿賦說，最近在網路發現有人販售可供改造的槍枝零組件，即深入追查，逮捕一名國中畢業的玻璃工，他並無機械背景，自稱改造槍枝是從網路學來的，改造的槍枝預計以三到五萬販售，至於是否有槍枝外流，還在清查中。