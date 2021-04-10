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愛妻慘遭擄殺...丈夫為她準備白紗禮服 盼能漂亮的走
屏東萬丹29歲曾姓女子，慘遭55歲黃姓男子假車禍真擄殺，雖黃男犯後投案，但始終態度消極不願配合，令家屬痛心、氣憤，今天上午屏東地方法院羈押裁准禁見，檢方會同法醫歷時近5個小時解剖，死因仍待檢驗。曾女丈夫抵達殯儀館後不發一語，還特地準備一件白紗禮服，盼能讓已故愛妻能漂漂亮亮的走。
曾女9日晚上，慘遭黃男假車禍真擄殺，昨天清晨黃男投案，也不願透露曾女行蹤，經警方地毯式調查，才在屏東市水源街一處空屋內發現曾女屍體。但黃始終不願配合調查，昨晚還聲請提審，遭駁回，今天上午屏東地院裁准羈押禁見。
檢方會同法醫歷時近5個小時解剖，死因尚未對外說明，也待檢驗結果。曾女丈夫抵達殯儀館時，眼眶泛紅，神色哀戚不發一語，且在殯葬業者的陪同下，走到座車後座拿出一件白紗禮服，盼能讓已故愛妻能漂漂亮亮的走。
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