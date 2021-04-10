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她是敬業的專員！總掛著甜美笑容 殯葬業者驚見遺體是熟人

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東發生假車禍真擄人命案，受害的29歲曾姓女子，曾在屏東某家電信行工作，因外型甜美，服務客戶親切、敬業，令不少客戶對她留下深刻印象，豈料，日前慘遭55歲黃姓男子毒手，恰巧，協助處理曾女遺體的殯葬業者，也曾是她的客戶，得知遭遇後感到氣憤、不捨。

從事殯葬業的李姓女子一年前，因申請家用網路，辦手機的時認識曾女；談到曾女，李女表示，曾女氣質好、外型漂亮，協助承辦電信業務時，相當客氣，也會耐心協助客戶，而且臉上總是掛著甜美笑容，因此，對她印象深刻。

李女說，因承辦電信業務認識，且上個月才去到門市找曾女繳費，還說下個月要來找她，豈料，下次再見，已是冰冷的遺體。

李女回顧，昨天在協助清理遺體時，並沒察覺是認識的曾女，直到傍晚入殮時，才想起繳費時，曾女釘在繳費帳單上的名片。

李女說，他是非常好的女孩，卻遭遇這樣的事情，真的非常冤枉，也有想暴打他的衝動。

黃男昨天清晨投案後，始終避重就輕、態度消極，昨晚聲請提審，遭屏東地方法院駁回，檢方向法院提出聲押，稍早屏東地方法院裁准羈押禁見。

處理本案的殯葬業者也曾是死者的客戶，得知遭遇後趕到氣憤、不捨。 圖／取自曾女臉書
處理本案的殯葬業者也曾是死者的客戶，得知遭遇後趕到氣憤、不捨。 圖／取自曾女臉書
處理本案的殯葬業者也曾是死者的客戶，得知遭遇後趕到氣憤、不捨。 圖／取自曾女臉書
處理本案的殯葬業者也曾是死者的客戶，得知遭遇後趕到氣憤、不捨。 圖／取自曾女臉書
從事殯葬業者的李姓女子因承辦電信業務與29歲曾姓女子認識，豈料卻慘遭毒手。記者陳弘逸／攝影
從事殯葬業者的李姓女子因承辦電信業務與29歲曾姓女子認識，豈料卻慘遭毒手。記者陳弘逸／攝影
處理本案的殯葬業者也曾是死者的客戶，得知遭遇後趕到氣憤、不捨。 圖／取自曾女臉書
處理本案的殯葬業者也曾是死者的客戶，得知遭遇後趕到氣憤、不捨。 圖／取自曾女臉書

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