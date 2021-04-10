假車禍真擄殺亮麗人妻還不配合辦案 法院裁准羈押禁見

犯下屏東假車禍真擄人命案的55歲黃姓男子，昨天清晨向警方投案，警方在屏東市水源街一處空屋發現29歲曾姓女子屍體，儘管黃男始終避重就輕、態度消極，昨晚聲請提審，遭屏東地方法院駁回，檢方向法院提出聲押，稍早屏東地方法院裁准羈押禁見。

黃男犯案，昨天清晨投案，檢方漏夜偵訊後，認為黃男涉殺人罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且有事實足認湮滅證據及逃亡之虞，要求將黃男聲押，屏東地院裁准羈押；檢方今天上午另會同法醫與死者丈夫解剖，以釐清曾女死因。死者丈夫到場時，眼眶泛紅，神色哀戚。

黃姓男子昨天清晨向派出所投案，警方當場拘提黃，但對案情避重就輕，不僅不配合辦案，對案情細節交代不吐實，不斷跳針說「我有躁鬱症，我要吃藥」，還稱是曾女撞他，說詞反覆；又帶警方在縣民公園附近繞一個小時，回分局後就呼呼大睡，犯案動機交代不清。

黃男始終不配合調查，也不願意交代曾女行蹤，儘管警方在屏東市水源街一處空屋找到曾女屍體，黃依舊避重就輕、態度消極，晚上又聲請提審，遭屏東地方法院方駁回。