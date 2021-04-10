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亮麗人妻遭假車禍真擄殺 檢方會同法醫解剖釐清死因

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

黑色衣服為死者丈夫。 記者陳弘逸／攝影
黑色衣服為死者丈夫。 記者陳弘逸／攝影

犯下屏東假車禍真擄人命案的55歲黃姓男子，昨天清晨向警方投案，警方在屏東市水源街一處空屋發現29歲曾姓女子屍體，黃男依舊避重就輕、態度消極，昨晚聲請提審，遭屏東地方法院駁回，檢方漏夜偵訊後，向法院聲請羈押。檢方今天上午會同法醫與死者丈夫解剖，以釐清曾女死因。死者丈夫到場時，眼眶泛紅，神色哀戚。

曾女丈夫痛失愛妻，難掩傷痛神情；解剖後，他從座車拿出一件準備給妻子的白紗禮服，告訴禮儀師：「希望妻子能漂漂亮亮的走。」

黃男8日犯案後，於昨天清晨投案，又帶警方在縣民公園附近繞一個小時，回分局後就呼呼大睡，犯案動機交代不清。

黃男始終不配合調查，也不願意交代曾女行蹤，儘管警方在屏東市水源街一處空屋找到曾女屍體，黃依舊避重就輕、態度消極，晚上又聲請提審，遭屏東地方法院方駁回。

檢方漏夜偵訊後，認為黃男涉殺人罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且有事實足認湮滅證據及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，全案仍持續追查偵辦中。

檢方今天上午會同法醫解剖，以釐清曾女死因。記者陳弘逸／攝影
檢方今天上午會同法醫解剖，以釐清曾女死因。記者陳弘逸／攝影
被害的通訊行曾姓女店員年僅廿九歲。 圖／取自曾女臉書
被害的通訊行曾姓女店員年僅廿九歲。 圖／取自曾女臉書
被害的通訊行曾姓女店員年僅廿九歲。 圖／取自曾女臉書
被害的通訊行曾姓女店員年僅廿九歲。 圖／取自曾女臉書
屏東55歲黃姓男子尾隨29歲曾姓女子追撞後擄人，曾女被發現陳屍在空屋，警方在現場拉起封鎖線。記者陳弘逸／攝影
屏東55歲黃姓男子尾隨29歲曾姓女子追撞後擄人，曾女被發現陳屍在空屋，警方在現場拉起封鎖線。記者陳弘逸／攝影
黑色衣服為死者丈夫。 記者陳弘逸／攝影
黑色衣服為死者丈夫。 記者陳弘逸／攝影

黑色衣服為死者丈夫。 記者陳弘逸／攝影
黑色衣服為死者丈夫。 記者陳弘逸／攝影

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