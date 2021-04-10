屏東犯下假車禍真擄人命案犯嫌 聲請提審遭駁回

犯下屏東假車禍真擄人命案的55歲黃姓男子，昨天清晨向警方投案後，始終不配合調查，也不願意交代29歲曾姓女子行蹤，直到警方在屏東市水源街一處空屋發現曾女屍體，黃男依舊避重就輕、態度消極，晚上聲請提審，遭屏東地方法院駁回，並拒絕夜間偵訊。

8日晚上，黃男開著汽車，尾隨獨自騎車下班返家的曾女，於萬丹大昌路附近，追撞並將曾擄走，遭路人目擊後報警。警方獲報展開追查，黃男卻在昨天清晨到派出所投案。

黃男投案後，始終不配合調查，也不願意交代曾女行蹤，儘管警方昨天中午，在屏東市水源街一處空屋發現曾女屍體，下午檢警還帶著黃返回住家展開調查，黃男依舊避重就輕、態度消極，昨晚還聲請提審，遭屏東地方法院駁回，並拒絕夜間偵訊。