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屏東犯下假車禍真擄人命案犯嫌 聲請提審遭駁回
犯下屏東假車禍真擄人命案的55歲黃姓男子，昨天清晨向警方投案後，始終不配合調查，也不願意交代29歲曾姓女子行蹤，直到警方在屏東市水源街一處空屋發現曾女屍體，黃男依舊避重就輕、態度消極，晚上聲請提審，遭屏東地方法院駁回，並拒絕夜間偵訊。
8日晚上，黃男開著汽車，尾隨獨自騎車下班返家的曾女，於萬丹大昌路附近，追撞並將曾擄走，遭路人目擊後報警。警方獲報展開追查，黃男卻在昨天清晨到派出所投案。
黃男投案後，始終不配合調查，也不願意交代曾女行蹤，儘管警方昨天中午，在屏東市水源街一處空屋發現曾女屍體，下午檢警還帶著黃返回住家展開調查，黃男依舊避重就輕、態度消極，昨晚還聲請提審，遭屏東地方法院駁回，並拒絕夜間偵訊。
黃男態度令曾女家屬趕到痛心、氣憤，曾女的姑丈、屏東市華山里里長謝沅廷說，黃是累犯，若刑期短被釋放，可成造成其他家庭受害，希望法官判黃男死刑。
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