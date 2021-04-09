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假車禍真擄人 死者家屬氣憤：應判他死刑
屏東29歲曾女昨晚獨自騎車返家遭55歲黃姓男子尾隨追撞後擄人，今天清晨黃男投案，曾女被警方發現陳屍在屏東市水源街一處空屋。黃男始終不願配合調查，令家屬相當氣憤、痛心，曾女親友也表示，黃男行為造成社會恐慌，若刑期短，釋放後，可能會有其他家庭受害，盼法官能判黃男死刑還死者公道。
黃男昨晚開車尾隨獨自騎車返家的曾女，追撞後擄人，今天清晨黃男投案，卻始終不願配合調查，也不願意交代曾女行蹤。直到警方擴大調查，才在屏東市水源街一處空屋發現曾女屍體。
對此，曾女的姑丈、屏東市華山里長謝沅廷說，黃男是累犯，日後一旦被釋放，不知道又將有哪個家庭會受害。謝沅廷還說，類似案件屢次發生，對任何百姓而言，都是很大的困擾與壓力，希望法官判黃男死刑。
曾女無辜遇害，家屬痛心不已，心情難以平復，不願受訪多談。
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