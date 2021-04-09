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假車禍真命案！男將女屍棄置屏東空屋 鄰居聽聞驚呆

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／屏東即時報導

屏東縣55歲黃男開借來的汽車，昨晚尾隨29歲曾姓女子，在萬丹大昌路一號橋，追撞後將曾女擄走，疑涉嫌殺人棄屍。今天上午黃男投案，警方擴大調查，發現曾女遭棄屍於水源街空屋內。檢警持續針對此案擴大調查；附近鄰居聽聞此事相當震驚，表示對黃男怪異舉止早有耳聞，想不到會發生命案

據了解，黃男日前向友人借汽車，他開車尾隨曾女，先追撞後擄人，將人棄屍在水源街的一處空屋，自己將汽車停在明學路與水源街路口，今清晨6時許前往民和派出所投案。

警方調查，曾女屍體被棄置在空屋一樓，位於客廳與廚房間的穿堂，有拖行痕跡，遺體完整，身體僅有車禍造成的外傷，檢方仍須擇期安排解剖，以釐清死因。

黃男到晚間六點仍不願配合警方調查，檢警下午將黃帶回住處及案發現場釐清案情，並查扣一台電腦。

鄰居說，陳屍的空屋長期沒人居住，屋主偶爾會返家打掃，但近幾年都未見人影，卻成為命案的棄屍地點，相當驚訝。鄰居說，水源街一帶住戶都相當單純，且鄰近學區，完全想不到這裡會發生命案。

鄰居說，黃男住隔壁已多年，但脾氣暴躁，性情古怪，與家人不睦，黃的家人相繼搬離，只剩他獨居，舉止怪異，是不少人眼中的問題人物。

居住在附近的李姓住戶說，不認識黃男，但他經常獨自走在水源街散步，也看過他搭訕其他女性，或在住家二樓陽台窺視其他路人，給人感覺相當不舒服。

屏東檢警今天下午帶著55歲黃姓男子（右三）前往住處搜查，並查扣一部電腦。記者陳弘逸／攝影
屏東檢警今天下午帶著55歲黃姓男子（右三）前往住處搜查，並查扣一部電腦。記者陳弘逸／攝影
居住在附近的李姓住戶說，黃男經常在住家二樓陽台窺視其他路人，給人感覺相當不舒服。記者陳弘逸／攝影
居住在附近的李姓住戶說，黃男經常在住家二樓陽台窺視其他路人，給人感覺相當不舒服。記者陳弘逸／攝影
屏東檢警今天下午帶著55歲黃姓男子前往住處搜查，並查扣一部電腦。記者陳弘逸／攝影
屏東檢警今天下午帶著55歲黃姓男子前往住處搜查，並查扣一部電腦。記者陳弘逸／攝影

棄屍 命案

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