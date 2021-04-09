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疫情造成精品缺貨 張女攜26件愛馬仕從桃機闖關被查獲

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導

受到全球新冠肺炎疫情影響，歐洲精品產量大減，歐洲名牌精品在台灣都處於缺貨的狀況，一名本國籍張姓女子鋌而走險在行李箱內攜帶26件愛馬仕精品及一件香奈兒皮包從海關入境檢查台的綠線檯（免申報）闖關，遭到海關人員攔查，由於物品價格超過每人台幣2萬元的免稅額度，海關依《海關緝私條例》將物品全數沒入。

關務署台北關表示，今天中午12點多，一名本國籍張姓女子從香港搭乘國泰航空CX-494班機返台，經綠線（免申報）檯入境時遭官員隨機攔查，結果在行李箱內查獲愛馬仕皮包、皮夾、衣物、圍巾及零錢包等精品共26件，以及一個香奈兒皮包。張女雖然辯稱，因久居國外難得回台，受友人委託購買精品，入境時不熟悉相關規定才會會從綠線檯通關。海關人員私下透漏，這批物品經過鑑定後如果都是真品，價值恐怕超過台幣一百萬元。

台北關再次呼籲，依據《入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法》第11條規定，旅客攜帶自用及家用行李物品 （管制品及菸酒除外） 其總值在完稅價格台幣2萬元以下者免稅。若攜帶行李物品超出規定者，應於入境時經由紅線（應申報）檯，主動誠實向海關申報，一旦超過，入境時又未主動申報，遭海關人員查獲，將依《海關緝私條例》將物品全數沒入，或是依照完稅價格補稅後買回。

關務署台北關中午在桃園機場查獲一張姓女子在行李箱內攜帶26件愛馬仕精品及一件香奈兒皮包從免申報櫃台闖關，遭到海關人員查獲。圖／台北關提供
關務署台北關中午在桃園機場查獲一張姓女子在行李箱內攜帶26件愛馬仕精品及一件香奈兒皮包從免申報櫃台闖關，遭到海關人員查獲。圖／台北關提供
關務署台北關中午在桃園機場查獲一張姓女子在行李箱內攜帶26件愛馬仕精品及一件香奈兒皮包從免申報櫃台闖關，遭到海關人員查獲。記者鄭超文／攝影
關務署台北關中午在桃園機場查獲一張姓女子在行李箱內攜帶26件愛馬仕精品及一件香奈兒皮包從免申報櫃台闖關，遭到海關人員查獲。記者鄭超文／攝影
關務署台北關中午在桃園機場查獲一張姓女子在行李箱內攜帶26件愛馬仕精品及一件香奈兒皮包從免申報櫃台闖關，遭到海關人員查獲，全部物品恐被沒入。記者鄭超文／攝影
關務署台北關中午在桃園機場查獲一張姓女子在行李箱內攜帶26件愛馬仕精品及一件香奈兒皮包從免申報櫃台闖關，遭到海關人員查獲，全部物品恐被沒入。記者鄭超文／攝影

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