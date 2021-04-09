糗！桃檢辦調查官徐宿良貪汙案 逕搜非法遭法院撤銷

調查局搞丟6.5公斤毒品案，桃園地檢依貪汙治罪財產來源不明將航基站前機動組長徐宿良和妻子李翠萍聲押獲准，還扣得大量愛馬仕、LV名牌包，及勞力士、AP等高價腕錶；但桃園地院認為，桃檢4月2日「逕行搜索」李翠萍基隆住處程序非法，等同違法搜索裁定撤銷，恐影響扣案物證據力。

桃園地檢去年11月獲報，調查局航基站保管的扣案毒品下落不明，11月16日立案後由肅貪組檢察官密集偵查、搜索、傳喚、勘驗、測謊及調取分析通聯，當時已將徐宿良列被告，11月19日諭知5萬元交保，後續偵辦發現徐、李帳戶有多筆與收入顯不相當金額流入。

桃檢指揮調查局北機站3月29日赴徐住家等4處搜索，查扣現金帳戶共257萬元，還有賓士車、勞力士等29支高價表及愛馬仕等大量名牌包，複訊後依貪汙治罪第6之1條財產來源不明罪嫌將2人向法院聲押禁見獲准。

檢調因案情發展，懷疑還有其餘不法所得或得為該案證據之物，4月2日再赴李翠萍基隆住處逕行搜索，事後依法向法院報請核備。

桃園地院指出，綜觀檢方全卷內容，檢察官僅提供調查局北機站搜索、扣押筆錄、扣押物品收據，及扣押物品目錄表，但未見檢方有釋明李翠萍的犯罪嫌疑為何，也沒說明本案有何急迫情況，或是證據有偽造、變造，煙滅或隱匿之虞，得對之逕行搜索。

因此法院認為，無從僅憑檢方所提供以上的資料，就直接認定有逕行搜索的必要，檢方的搜索未符合刑事訴訟法第131條第2項規定，應予撤銷。對此，桃園地檢署表示，會再研議後決定是否提起抗告。

實務上逕行搜索被法院撤銷，較常見警方執行毒品、賭博案件，因不諳搜索程序或蒐證不足，導致違法搜索侵害人權之虞被詬病，桃園地檢近日網羅案例製成教材赴各分局上課，盼精進警方盤查臨檢、強制處分適法。