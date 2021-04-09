出庭民眾遭毆打 士檢：嚴重挑釁國家公權力 從速從嚴偵辦

一名王姓女子今天赴士檢出庭，於偵查大樓外遭男子噴灑不明液體並持鐵棍攻擊，男子犯後投案。士林地檢署表示，此行為是對國家公權力的嚴重挑釁，必將從速從嚴偵辦。

士林地檢署新聞稿指出，今天中午11時許，王姓民眾在林姓、郭姓律師陪同下出庭；王女乘坐輪椅由郭姓律師推行，在偵查大樓外遭身穿黑色上衣的男子噴灑不明液體，王男再持外包塑膠袋的鐵棍敲擊王女腿部1下後轉身逃離。

士檢表示，案發後蘇姓保全人員隨即追趕而出，法警則將王女及律師送醫；檢察長朱家崎立刻指派主任檢察官、檢察官介入處理，保全相關事證，並指揮轄區士林警分局天母派出所及偵查隊派員採證及追查犯嫌。

士檢說，自稱打人的謝姓男子在逃離地檢署後，即前往鄰近派出所投案，現由天母派出所帶回釐清案情中。

新聞稿最後提到，檢察長朱家崎對蘇姓保全盡責機敏的反應，已予以嘉許，並強調在院檢辦公區域對他人施加暴行是對國家公權力的嚴重挑釁，絕不容寬貸，必將從速從嚴偵辦，以保障公眾安全及司法威信。