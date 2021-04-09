彰化廢棄廠房非法囤積萬噸事業廢棄物 竟載運屏東傾倒

屏東縣政府環保局今年3月初接獲民眾檢舉，疑有不法份子租用三地門鄉賽嘉村原住民保留地傾倒事業廢棄物，環保局、警方組專案小組追查，這些非法堆置廢塑膠事業廢棄物是從彰化載運，並在彰化縣一處廢棄廠房內發現三萬噸的廢棄物，檢警將屏東、彰化兩地的地主、承租人、載運司機等共6人，依涉嫌違反廢棄物處理法移送檢方偵辦。

屏東縣里港警分局指出，今年3月5日接獲民眾檢舉，會同環保局到三地門鄉賽嘉村稽查，發現承租人高姓男子（毒品通緝，35歲）開車白色汽逃逸，後方的曳引車駕駛吳姓男子（33歲）原本想要逃離，警方隨即將曳引車攔阻，當場發現曳引車載運事業廢棄物傾倒，吳姓男子當天遭檢方聲押獲准。

全案循線追查，彰化的洪姓承租人跟許姓地主租地，在彰化一處廢棄廠房內放置3萬噸非法事業廢棄物，已放置約三年，承租人透過姚姓男子清運放置在彰化的廢棄物，姚認識高姓男子（毒品通緝），高再向賽嘉村的地主承租，宣稱是放置合法土方。

據了解，高姓男子稱，他跟姚一人出兩萬，承租屏東賽嘉村的原住民保留地，一年4萬元租金。到彰化載運車輛一車6萬元，載運一趟給司機2萬6千元。

里港警分局指出，曳引車司機吳姓男子沒有領有廢棄物清除處理許可，私自受託到彰化縣某廢棄廠房內清運含塑膠粒、垃圾、汙泥等事業廢棄物，載運到由高姓男子（毒品通緝）所承租位載屏東縣三地門鄉賽嘉村某原住民保留地傾倒。

檢警環向上溯源追查廢棄物源頭，彰化縣查獲許姓地主、洪姓承租者非法囤積3萬噸事業廢棄物，全案將相關人員依違反廢棄物清理法移送屏東地方檢察署偵辦。

環保局指出，現場堆置的事業廢棄物廢塑膠為主，還有汙泥土方，現場面積約4、5分地，剛堆置不久就遭查獲，該地點在隱密的樹林中。