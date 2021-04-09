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彰化廢棄廠房非法囤積萬噸事業廢棄物 竟載運屏東傾倒

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣政府環保局今年3月初接獲民眾檢舉，疑有不法份子租用三地門鄉賽嘉村原住民保留地傾倒事業廢棄物，環保局、警方組專案小組追查，這些非法堆置廢塑膠事業廢棄物是從彰化載運，並在彰化縣一處廢棄廠房內發現三萬噸的廢棄物，檢警將屏東、彰化兩地的地主、承租人、載運司機等共6人，依涉嫌違反廢棄物處理法移送檢方偵辦。

屏東縣里港警分局指出，今年3月5日接獲民眾檢舉，會同環保局到三地門鄉賽嘉村稽查，發現承租人高姓男子（毒品通緝，35歲）開車白色汽逃逸，後方的曳引車駕駛吳姓男子（33歲）原本想要逃離，警方隨即將曳引車攔阻，當場發現曳引車載運事業廢棄物傾倒，吳姓男子當天遭檢方聲押獲准。

全案循線追查，彰化的洪姓承租人跟許姓地主租地，在彰化一處廢棄廠房內放置3萬噸非法事業廢棄物，已放置約三年，承租人透過姚姓男子清運放置在彰化的廢棄物，姚認識高姓男子（毒品通緝），高再向賽嘉村的地主承租，宣稱是放置合法土方。

據了解，高姓男子稱，他跟姚一人出兩萬，承租屏東賽嘉村的原住民保留地，一年4萬元租金。到彰化載運車輛一車6萬元，載運一趟給司機2萬6千元。

里港警分局指出，曳引車司機吳姓男子沒有領有廢棄物清除處理許可，私自受託到彰化縣某廢棄廠房內清運含塑膠粒、垃圾、汙泥等事業廢棄物，載運到由高姓男子（毒品通緝）所承租位載屏東縣三地門鄉賽嘉村某原住民保留地傾倒。

檢警環向上溯源追查廢棄物源頭，彰化縣查獲許姓地主、洪姓承租者非法囤積3萬噸事業廢棄物，全案將相關人員依違反廢棄物清理法移送屏東地方檢察署偵辦。

環保局指出，現場堆置的事業廢棄物廢塑膠為主，還有汙泥土方，現場面積約4、5分地，剛堆置不久就遭查獲，該地點在隱密的樹林中。

警方指出，不法清理業者為節省廢棄物清除處理費用，近來常見勾結環保犯罪集團租賃廠房或土地後，非法棄置或掩埋廢棄物的環保犯罪樣態，一旦遭查獲，不僅需負責將廢棄物妥善清除處理及汙染場址復原外，也會遭移送法辦，面臨最重5年刑責，並得併科最高新臺幣1500萬元罰金，請勿以身試法。

曳引車司機吳姓男子從彰化載運廢棄物到三地門鄉，彰化堆置情形。記者劉星君／翻攝
曳引車司機吳姓男子從彰化載運廢棄物到三地門鄉，彰化堆置情形。記者劉星君／翻攝
彰化非法堆置的廢棄再運到屏東三地門鄉賽嘉村附近的原住民保留地。記者劉星君／翻攝
彰化非法堆置的廢棄再運到屏東三地門鄉賽嘉村附近的原住民保留地。記者劉星君／翻攝
警方追查源頭，發現是彰化非法堆置約三萬噸塑膠廢棄物。記者劉星君／翻攝
警方追查源頭，發現是彰化非法堆置約三萬噸塑膠廢棄物。記者劉星君／翻攝
警方在高雄市大樹區查獲承租賽嘉村原住民保留地的高姓男子（毒品通緝）。記者劉星君／翻攝
警方在高雄市大樹區查獲承租賽嘉村原住民保留地的高姓男子（毒品通緝）。記者劉星君／翻攝
彰化堆置非法廢棄物。記者劉星君／翻攝
彰化堆置非法廢棄物。記者劉星君／翻攝
警方當場查獲曳引車司機吳姓男子，在三地門鄉賽嘉村附近原住民保留地堆置廢棄物。記者劉星君／翻攝
警方當場查獲曳引車司機吳姓男子，在三地門鄉賽嘉村附近原住民保留地堆置廢棄物。記者劉星君／翻攝

廢棄物

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