黑道強占市場攤位逼小販轉讓 還暴力討債逼簽本票

新竹縣橫山警分局昨天破獲一起地方不法組織暴力討債案件，嫌犯等人長期以暴力恐嚇方式討債，甚至會毆打被害人逼簽本票，警方更查出嫌犯等人涉在竹東、芎林一帶傳統市場，以威逼方式要攤商轉讓攤位，再高價賣出牟利，讓地方上人心惶惶，所幸被警方逮捕，移送新竹地檢偵辦。

據了解，涉案的陳男4人平日活動於竹東、芎林地區一帶，長期倚仗其地方惡勢力，率小弟橫行，涉犯多起暴力討債，更疑似會以槍支恐嚇被害人，再毆打逼簽本票，還會威脅被害人對外張揚、報警就會招來報復，讓被害人只能默默吞下。

陳男等人不僅暴力討債，還會強占市場攤位，逼攤商轉讓攤位，如果不從同樣就以暴力使被害人就範，再轉手出售從中牟利，至少5人受害，但因為被害人害怕陳男的黑道背景，因此擔心遭受報復而不敢出面報案，不過仍私下向友人透露，事件才曝光。

橫山警分局經長期蒐證後，報請新竹地檢指揮偵辦，並與新竹縣刑大、新竹市警方及新竹縣調查站跨區追查，才掌握等人犯罪事實，昨天持持搜索票查緝陳姓犯嫌等4人到案，更找到1把疑似嫌犯討債時用來恐嚇被害人的玩具手槍，以及多張本票。