女子士林地檢署開庭卻在門口遭毆 涉案人派出所偵詢中

68歲王姓女子今天上午11點坐輪椅由律師推扶到士林地檢署開庭，剛到士檢門口，埋伏已久的27歲謝姓男子衝上前，持角鋼歐打王女腿部一下，當場濺血。地檢署蘇姓保全衝出欲逮捕謝嫌，不過追到士檢停車場口，被謝嫌逃離現場；王女事後送醫無礙，謝嫌自行投案，警詢時始終保持緘默，警方將依傷害罪嫌將他送辦。

謝嫌當時身穿黑衣犯案，犯案後主動到派出所投案，有請律師在旁，警詢時始終保持緘默，對於犯案動機不肯透露，警方初步清查他與王女無任何關係，還在調查中。

王女除遭謝嫌毆打，還遭謝用透明不明液體攻擊，她被送醫後僅腿部有傷勢，警方初判不明液體無害，據了解，她今天因侵占案出庭。

案發時士林地檢署檢察長朱家崎立刻指派檢察官介入處理，保存相關事證，也對蘇姓保全盡責反映予以嘉許，並強調在院檢辦公處所對他人施加暴行，是對國家公權力嚴重挑釁，絕不容寬貸，從速、從嚴偵辦。