快訊

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

狠夫2航廈把老婆「公主抱」丟下4樓 殺人未遂判2年半

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女子士林地檢署開庭卻在門口遭毆 涉案人派出所偵詢中

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

68歲王姓女子今天上午11點坐輪椅由律師推扶到士林地檢署開庭，剛到士檢門口，埋伏已久的27歲謝姓男子衝上前，持角鋼歐打王女腿部一下，當場濺血。地檢署蘇姓保全衝出欲逮捕謝嫌，不過追到士檢停車場口，被謝嫌逃離現場；王女事後送醫無礙，謝嫌自行投案，警詢時始終保持緘默，警方將依傷害罪嫌將他送辦。

謝嫌當時身穿黑衣犯案，犯案後主動到派出所投案，有請律師在旁，警詢時始終保持緘默，對於犯案動機不肯透露，警方初步清查他與王女無任何關係，還在調查中。

王女除遭謝嫌毆打，還遭謝用透明不明液體攻擊，她被送醫後僅腿部有傷勢，警方初判不明液體無害，據了解，她今天因侵占案出庭。

案發時士林地檢署檢察長朱家崎立刻指派檢察官介入處理，保存相關事證，也對蘇姓保全盡責反映予以嘉許，並強調在院檢辦公處所對他人施加暴行，是對國家公權力嚴重挑釁，絕不容寬貸，從速、從嚴偵辦。

女子遭人持角鋼攻擊，血流地面。 記者蔡翼謙／翻攝
女子遭人持角鋼攻擊，血流地面。 記者蔡翼謙／翻攝
一名女子今天近午在士林地檢署門口遭毆打。 報系資料照
一名女子今天近午在士林地檢署門口遭毆打。 報系資料照

延伸閱讀

遭男警勾勾纏還逼下跪 高層這處分讓女警心寒「對警界失望」

基隆查緝電子遊藝場涉賭 近6年抄32家、查扣賭資2600萬

「啃老族」索討兩百生活費不成 竟放火燒屋還冷眼觀看

律師事務所業務假冒律師接案 3年騙167萬遭檢察官起訴

相關新聞

恆春鎮代盧榮士陳屍自家車內 發現時身體已發黑

屏東恆春鎮民代表盧榮士（60歲）今天上午未現身鎮民代表會，友人察覺有異，下午發現盧的車停在恆春赤牛嶺，他陳屍車內，身體已...

假車禍真命案！男將女屍棄置屏東空屋 鄰居聽聞驚呆

屏東縣55歲黃男開借來的汽車，昨晚尾隨29歲曾姓女子，在萬丹大昌路一號橋，追撞後將曾女擄走，疑涉嫌殺人棄屍。今天上午黃男...

假車禍真命案！嫌犯性騷擾尾隨被害人 警曾告誡勿再犯

屏東縣萬丹鄉在手機通訊行工作的曾姓女子昨晚間十點半返家途中，經過萬丹鄉大昌路一號橋，遭曾性騷擾、跟蹤尾隨她的黃姓男子先開...

侵占收視費1.3億多元 聯維有線電視負責人夫婦遭送辦

聯維兼寶福有線電視負責人李錫欽與妻子翁麗美，被控派人收取逾期收視費，再存入特助個人帳戶而未繳入公帳，侵占1.3億多元。台...

普悠瑪今台中碰撞事故1死！死者疑為男性

台鐵271次花蓮開往彰化普悠瑪列車，今天下午2時43分行經成功、新烏日站之間、東正線成功東路平交道202K+705處，發...

糗！桃檢辦調查官徐宿良貪汙案 逕搜非法遭法院撤銷

調查局搞丟6.5公斤毒品案，桃園地檢依貪汙治罪財產來源不明將航基站前機動組長徐宿良和妻子李翠萍聲押獲准，還扣得大量愛馬仕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。