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「喵喵」摻果汁粉製新興毒品 高雄警逮27歲製毒師
高雄市刑警大隊近期查緝毒品，向上溯源，發現沈姓男子接獲訂單，涉嫌將俗稱「喵喵」的毒品，摻入各種果汁粉，製成毒品咖啡包，分裝出貨。警方趁他搭計程車途中，前後包夾，逮捕他到案，查獲喵苗等毒品，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。
警方表示，沈姓男子（27歲）從網路獲悉製造毒品咖啡包知識，當接獲訂單後，涉嫌將俗稱「喵喵」的四甲基甲基卡西酮，以不同比例摻入調味粉，製成毒品咖啡包，交給買主。
高雄市刑警大隊偵六隊追查他的身分1個多月，才日查出他的身分及落腳高雄市鼓山區。4月7日晚間，警方發現他獨自由鼓山住處出門，搭計程車外出，立即追上查緝，直到計程車在高雄市三民區中華路與九如路口停等紅燈，立刻前後包夾計程車，將他拉下車，帶到他住處，查獲喵喵毒品及各種分裝包裝袋、工具及調味粉。
沈稱，他製造毒品咖啡包是自己食用。警方將他移送高雄地檢署後，檢方喻知5萬元交保。
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