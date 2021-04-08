調查局丟失毒品 假調查官「李中成」投書亂批引出他這樣說
調查局「丟失」6.5公斤安毒案，航基站前機動組長徐宿良被疑與毒梟勾結遭收押，事件曝光引發軒然大波，日前有人假冒現任調查官「李中成」投書媒體，指責這是調查局內外結構性因素所導致；不過，調查局上下均無「李中成」此人，文章一出讓本尊相當惱火，上網留言怒嗆「有種留自己的名字」、「不要再投書媒體讓人看笑話。」
據了解，調查局因負有情治業務，對外向來偏於保守，現職者鮮少有人掛名投稿指責自家人，此次發生「冒牌」調查官投書事件，內容涉及局譽，引起督察處重視，督察系統已進行了解，不排除是曾涉風紀案遭記過調職人所為。
清明連假期間，有自稱現任調查官的「李中成」投書媒體，指調查局遺失毒郵包案件，終以揪出內鬼而大白於天下。整起事件，固有個人因素，亦有結構因素。
內容提及，調查局因早在海巡署成立之前，即設有航業海員調查處，專司偵辦海關貪瀆，這就使得關務人員查獲毒郵包時，或出於「討好」心態，將這類案件移交航調處；另批判緝毒工作長期是由承辦者「自己關起門做」。
此番內容引發許多緝毒調查官不滿，有長期從事緝毒人員痛批，海關查獲毒品交給調查局，「是依據通商口岸毒品查緝聯繫作業要點，而非出於討好心態」，緝毒工作也不是承辦者「自己關起門做」，整篇亂寫一通，根本是外行。
文章見諸媒體後，北部地區有名與「李中成」諧音相同的調查官遭受各方質疑，沒多久就有暱稱「Ponda Lee」的網友在文章下方留言，痛批「現任調查官……你有種留自己的名字，不要用別人名字的諧音……文筆還這麼差……而且整篇第一句話就有問題了，掉毒品案何時真相大白了？」
「你要嘛不是真的調查官，不然就是只會投書媒體、辦了一口好案，但卻沒啥實務經驗的調查官……奉勸你多花點心思在工作、家庭上，不要再投書媒體讓人看笑話」；知情人士指出，該留言意有所指，研判被冒名的人認為是遭自家人陷害。
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