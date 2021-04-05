吳姓網紅慘了！自稱空服員瞎掰捐百萬 星宇航空怒澄清

台鐵太魯閣號撞車釀50死，許多政治人物捐出一日所得，昨天還有一名自稱星宇航空空服員的吳姓網紅，在IG限時動態貼出150萬的捐款收據，卻被網友抓包是下載網路舊圖竄改；星宇航空今天發出聲明表示，經確認星宇航空並沒有該名客艙組員，若涉及不法毀損商譽，考慮採取法律途徑處理。

該名吳姓網紅的ＩＧ、臉書現在都已經關閉，不過根據先前的網路截圖，他的臉書個人經歷上自稱在星宇航空擔任空服員，背景圖片也使用星宇航空董事長張國煒穿著制服在機場拉行李的照片，看似營造自己是星宇航空的一員。