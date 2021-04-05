販毒新招推外送及自取折扣 警趁嫌返家攻堅查獲送辦

高雄市楠梓區黃姓男子與陳姓男子等人運用通訊軟體推出外送毒品咖啡包業務，並主打到府自取折扣優惠，高市警少年隊執行網路巡邏時發現，三月中旬趁黃、陳買完毒品返家，持搜索票攻堅，當場逮捕現場7人，查獲市值約10多萬元第二、三級毒品咖啡包共286包，依法送辦。

據了解，黃、陳兩人販毒範圍為整個大高雄，以租賃車為外送毒品的交通工具，並以通訊軟體群發販毒訊息方式宣傳，表示到黃男家中自取可折扣100元等，警方執行搜索時，還在黃男家門口看到貼有「找我請大力ㄑ一ㄠ門」字條。

少年隊表示，同仁3月初執行網路巡邏時發現黃、陳男涉嫌販賣毒品咖啡包，報請橋頭地檢署指揮偵辦，經半個月持續跟監埋伏，3月15日趁黃、陳兩人返家，持拘票及搜索票攻堅，屋內除了黃陳兩人，還查獲疑似在集體施用毒品的另外5人，現場人員或坐或躺毫無防備遭大量警力逮捕。

警方在黃男家中起出第二、三級毒品「BURBERRY」、「555」、「吐舌頭」咖啡包共286包，毛重共2200公克、疑似毒品口交糖54包及愷他命毒品等證物，黃、陳兩人坦承有販毒，並稱是今年一月初開始販賣，警方起獲毒品市值約10萬多元等。

少年隊表示，警方詢後將黃、陳及現場共7人依毒品危害防制條例移送法辦，將持續追查販毒上游及下游。