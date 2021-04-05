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清明連假南警加強路檢 查獲計程車司機涉持有毒品

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

清明連假警方在台南市安南區安吉路執行路檢攔查，查獲陳姓計程車司機涉嫌持有使用過的安非他命吸食器，內含安非他命殘渣毛重0.29公克，全案以違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。

南市警三分局昨天清晨4點多執行防制危險駕車勤務，由各派出所組合警力聯合路檢，陳姓男子（39歲）駕駛計程車駛近警方路檢站前時，卻在前方100公尺處就躊躇不前，此異常舉動引來執勤員警的注意，趨前攔檢盤查，陳主動交付使用過安非他命吸食器。

陳供稱，安非他命吸食器是乘客遺留在計程車內的，也無法確認是何人、何時所遺留，他不但未丟棄該物，反而是在好奇心之下使用了該吸食器內所殘留毒品。陳經尿液初篩呈現毐品陽性反應，警訊後以違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

陳姓計程車司機涉嫌持有毒品，被警方查獲法辦。圖／讀者提供
陳姓計程車司機涉嫌持有毒品，被警方查獲法辦。圖／讀者提供

計程車 毒品

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