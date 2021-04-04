疑為10萬債務 男朝通訊行老闆連開8槍今夜聲押
廖姓男子本月3日深夜，涉嫌持一把金牛座改造手槍，衝進北市大同區一家通訊行，朝老闆楊姓男子連開8槍，逃離現場後帶槍枝至派出所自首，全案朝殺人未遂罪嫌移送法辦，士林地檢署今晚複訊後向法院聲請羈押廖男，共犯高男部分則諭令15萬元交保。
30歲廖男昨深夜帶槍，由32歲高男開車前往大同區一家通訊行，下車後衝進店內，朝老闆楊姓男子連續開槍，擊發完改造手槍內8顆子彈逃逸，楊男則中了4槍送醫保住性命。
廖男、高男犯案後驚惶逃跑，隨後便前往派出所自首，並交出作案用槍枝，並聲稱是為了10萬元債務，加上日前尋仇受有刀傷，上門給教訓。警方鑑識中心共在現場尋獲七顆彈殼、一顆彈頭，監視器花面也顯示8道火光，佐證開了8槍。
士林地檢署檢察官今傍晚5時開始複訊，稍早複訊完畢，認廖男涉殺人未遂、槍砲彈刀刀械管制條例，犯罪嫌疑重大，有串證、再犯之虞，向法院聲請羈押，共犯高男則涉殺人未遂罪，諭令15萬元交保。
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