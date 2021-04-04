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持毒、保護通緝女友 賓士車駕駛拒檢連撞多車

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

董姓男子2日深夜11時許駕駛白色賓士轎車行經高雄市小港區，見警方在前攔檢，董男先假意配合再趁警方不注意逃離，連撞多部轎車、機車後因前輪卡死，董男與同車林姓女子下車逃逸，警方昨晚循線逮捕董男，董透露因車上藏毒加上林女因毒品通緝，才會冒險衝撞攔截點，但堅持不透露林姓女友行蹤，因林女仍在逃，且有毒品前科，目前警方仍在追查中。

董男4月2日晚間11點43分許，駕車行經小港區高鳳路，正巧碰到警方取締危駕勤務，起初董見警方盤查假意配合，後來擔心兩人毒品前科遭警方查出，隨後趁警方不注意時衝破攔檢點加速逃逸。

警方見狀隨即呼叫警網支援，逃逸董男疑似駕車技巧不純熟，在高鳳路、松興路口擦撞兩輛轎車後，又撞擊路旁的機車，見前輪卡死，董男隨即下車拉著林姓女友逃逸。

經警方以車追人，查出肇逃的董男與林女身分後，昨晚間6時許在高雄市鳳山區青年路2段逮到在逃的董男，在董身上及車上起獲海洛因毒品5小包共3.45公克、、安非他命毒品3小包共5.4公克、毒品咖啡包9.5包共81.09公克、玻璃吸食器等。

據了解，林女因犯下毒品案件，被高雄地方法院通緝，董男賓士轎車則藏有毒品，擔心警方攔查時，兩人身分遭查出，才會鋌而走險駕車衝撞攔截點逃逸；不過深情的董男，即便經警方追問，仍堅持不透露女友行蹤，目前林女仍在逃，警方正持續佈線追緝。

董姓男子駕駛賓士車進警方臨檢哨，起初假意配合臨檢，突然加速逃離，警方以車追人，昨天順利在鳳山區逮捕董男。記者張議晨／翻攝
董姓男子駕駛賓士車進警方臨檢哨，起初假意配合臨檢，突然加速逃離，警方以車追人，昨天順利在鳳山區逮捕董男。記者張議晨／翻攝
董姓男子駕駛賓士車進警方臨檢哨，起初假意配合臨檢，突然加速逃離。記者張議晨／翻攝
董姓男子駕駛賓士車進警方臨檢哨，起初假意配合臨檢，突然加速逃離。記者張議晨／翻攝
警方在董男身上查獲多包毒品及吸食工具，至於在逃林女仍持續追緝中。記者張議晨／翻攝
警方在董男身上查獲多包毒品及吸食工具，至於在逃林女仍持續追緝中。記者張議晨／翻攝

毒品 通緝

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