持毒、保護通緝女友 賓士車駕駛拒檢連撞多車

董姓男子2日深夜11時許駕駛白色賓士轎車行經高雄市小港區，見警方在前攔檢，董男先假意配合再趁警方不注意逃離，連撞多部轎車、機車後因前輪卡死，董男與同車林姓女子下車逃逸，警方昨晚循線逮捕董男，董透露因車上藏毒加上林女因毒品遭通緝，才會冒險衝撞攔截點，但堅持不透露林姓女友行蹤，因林女仍在逃，且有毒品前科，目前警方仍在追查中。

董男4月2日晚間11點43分許，駕車行經小港區高鳳路，正巧碰到警方取締危駕勤務，起初董見警方盤查假意配合，後來擔心兩人毒品前科遭警方查出，隨後趁警方不注意時衝破攔檢點加速逃逸。

警方見狀隨即呼叫警網支援，逃逸董男疑似駕車技巧不純熟，在高鳳路、松興路口擦撞兩輛轎車後，又撞擊路旁的機車，見前輪卡死，董男隨即下車拉著林姓女友逃逸。

經警方以車追人，查出肇逃的董男與林女身分後，昨晚間6時許在高雄市鳳山區青年路2段逮到在逃的董男，在董身上及車上起獲海洛因毒品5小包共3.45公克、、安非他命毒品3小包共5.4公克、毒品咖啡包9.5包共81.09公克、玻璃吸食器等。