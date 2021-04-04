快訊

太魯閣號事故新進度！尋獲肇事工程車行車記錄器 隧道現場暫停施工

兒少保護福利法案推手 法務部前部長羅瑩雪昨晚辭世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劫匪懂享受！搶完金項鍊變賣領現 先去泡個三溫暖紓壓

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄50歲吳姓男子昨天傍晚6時許，見一名男子在二聖一路與英明路附近遛狗時，發現男子身戴金項鍊竟動手行搶，警方獲報後組成專案小組，最後在今凌晨2時許，於苓雅區一間三溫暖店發現剛紓壓完得吳嫌，警方在吳男身上查扣6.5萬元現金及海洛因1包，但搶得金項鍊吳卻辯稱「丟掉了」，全案警詢後，依搶奪罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，吳姓男子有毒品、搶奪前科，昨天傍晚6時許，吳男先遮掩車牌，騎機車繞行高雄市苓雅區、前鎮區一帶，搜尋下手目標，行經二聖一路、英明路時，見一男子悠閒遛狗，眼尖吳男瞄到男子脖子戴有金項鍊，先假裝騎車經過，行經被害人一旁後馬上停妥機車下手行搶，整個過程不到5秒完成，等到被害人追上時，吳男已騎機車逃逸。

為躲避警方追查，吳男還刻意變裝，行搶完後隨即脫掉作案外套，騎車在高市街頭逃竄，高雄市苓雅分局接獲報案後，組成專案小組追緝，調閱沿途監視器畫面，逐一清查吳男可能行蹤，最後在今凌晨於苓雅區某間三溫暖店內，找到剛紓壓完的吳男，當場將吳逮捕歸案。

近年來黃金高漲，根據目前牌價每兩黃金價值約6萬元，吳男行搶黃金重約2兩，市價超過12萬，吳男得手後疑似將金項鍊變賣，但警方僅在吳男身上查獲贓款約6萬5000餘元，變賣所得幾乎花掉一半，但吳否認變賣金項鍊，裝傻稱已經將項鍊「丟掉了」，全案警詢後，依違反搶奪罪、毒品危害防制條例，移送地檢署偵辦。

警方在吳男身上查獲贓款6.5萬餘元以及1包海洛因。記者張議晨／翻攝
警方在吳男身上查獲贓款6.5萬餘元以及1包海洛因。記者張議晨／翻攝
吳男行搶後隨即跳上機車逃逸。記者張議晨／翻攝
吳男行搶後隨即跳上機車逃逸。記者張議晨／翻攝
吳男行搶後馬上拿個贓款到苓雅區洗三溫暖，見警方上前還裝傻稱金項鍊已經丟在路上。記者張議晨／翻攝
吳男行搶後馬上拿個贓款到苓雅區洗三溫暖，見警方上前還裝傻稱金項鍊已經丟在路上。記者張議晨／翻攝

毒品 遛狗 高雄市

延伸閱讀

南投金龍山洗劫案偵破 舅甥見男子落單尾隨行搶

台中七期夏綠地公園人家遛狗他遛馬 市府：最高可罰1萬

中職／陳真首度先發不緊張 紓壓幫手竟是葉竹軒

創造力有助解決問題！保持「創意腦」的 5 個生活習慣，還有驚人紓壓效果

相關新聞

持毒、保護通緝女友 賓士車駕駛拒檢連撞多車

董姓男子2日深夜11時許駕駛白色賓士轎車行經高雄市小港區，見警方在前攔檢，董男先假意配合再趁警方不注意逃離，連撞多部轎車...

劫匪懂享受！搶完金項鍊變賣領現 先去泡個三溫暖紓壓

高雄50歲吳姓男子昨天傍晚6時許，見一名男子在二聖一路與英明路附近遛狗時，發現男子身戴金項鍊竟動手行搶，警方獲報後組成專...

縱火洩憤 媽媽差點燒死1歲女

楊姓女子和曾姓丈夫吵架，隔天出車禍後丈夫又置之不理， 她更加不滿，憤而買了六點八公升汽油，跑回檳榔攤欲向丈夫興師問罪未果...

不滿被砍！ 男連開7槍洩憤帶槍自首 傷者中4槍意識清楚

廖姓男子昨天深夜11時許，涉嫌持一把金牛座改造手槍，衝進北市大同區一家通訊行，朝著楊姓男子連開五槍，隨即帶槍枝至民族派出...

北市大同區通訊行傳槍聲 男子遭開5槍腿部中彈送醫急救

台北市大同區昌吉街一家通訊行昨天深夜發生槍擊案，一名男子在通訊行內遭人連開5槍，腿部中彈緊急送醫，開槍嫌犯隨後主動到派出...

桃園驚世媳婦潑6.8公升汽油 險燒死公婆、自己1歲幼女

桃園楊姓女子和曾姓先生吵架，隔天車禍要求曾出面協助又遭拒，竟怒火中燒買了6.8公升汽油跑回住家檳榔攤要找曾未果，不顧裡頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。